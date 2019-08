Testovali sme miesto v Bratislave, kde tragicky zahynul chodec: Výsledky sú alarmujúce!

Neuvážené rozhodnutie ho stálo to najcennejšie! V utorok večer prišlo na Gagarinovej ulici v bratislavskom Ružinove k obrovskej tragédii. Chodec prechádzal mimo priechodu pre chodcov, keď ho zrazilo auto.

Záchranári robili, čo bolo v ich silách, žiaľ, pomoci mu už nebolo. Vyznačený priechod pre chodcov bol pritom neďaleko. Nový Čas sa na frekventovanú cestu šiel pozrieť, aby zistil, koľko chodcov takto prechádza. Výsledok bol alarmujúci.

Záchranári v utorok večer na tiesňovú linku prijali volanie, že na križovatke Gagarinovej ulice s Hraničnou leží v strede cesty zranený muž, pravdepodobne zrazený chodec. „Na mieste sa nachádzala zdravotná sestra, ktorá ho začala okamžite resuscitovať s pomocou operátora tiesňovej linky 155 až do príchodu záchranárov. Žiaľ, ani posádke, ktorá bola na mieste do troch minút, sa muža nepodarilo zachrániť,“ informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Podľa hovorkyne Krajského Policajného zboru v Bratislave Lucie Mihalíkovej doterajšie zistenia ukázali, že z miesta dopravnej nehody prechádzalo auto s bratislavskou poznávacou značkou Škoda Octavia v ľavom jazdnom pruhu smerom do centra mesta. „Na úrovni zastávky mestskej hromadnej dopravy „OC RETRO“ došlo k stretu s chodcom stojacim na ceste mimo vyznačeného priechodu pre chodcov,“ povedala s tým, že alkohol u vodiča dychovou skúškou vylúčili a po totožnosti chodca sa pátra. „Vo veci bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Ďalšie okolnosti tejto dopravnej nehody, sú predmetom vyšetrovania,“ dodala.

Hrozí im pokuta

Nový Čas bol na mieste, kde sa nehoda stala a zisťoval, koľko ľudí riskuje. Hoci je priechod pre chodcov vzdialený od zastávky trolejbusov necelú minútu, za 30 minút riskovalo život vyše 35 chodcov. Boli medzi nimi starí ľudia, pani s barlou, mamička s dvomi deťmi či skupinky ľudí. Niektorí prechádzali, keď bola cesta relatívne prázdna, ale niektorí doslova kľučkovali medzi autami, ktoré sa rozbehli na zelenú. Muži zákona v úseku Gagarinovej ulice, ktorej celková dĺžka je 3 070 m, evidujú za prvých 6 mesiacov tohto roka 2 dopravné nehody s účasťou chodca. Našťastie tu došlo len k ľahkým zraneniam dvoch chodcov.

Policajná hovorkyňa prezradila, že za prvý polrok tohto roku bolo v Bratislavskom kraji riešených v blokovom konaní 969 chodcov v celkovej sume 12 470 € a jeden priestupok chodca bol riešený v správnom konaní. Ostatní chodci dostali napomenutie. „Chodec je riadnym účastníkom cestnej premávky a teda musí dodržiavať jej pravidlá. Pokiaľ sa dopustí priestupku, môže mu byť uložená pokuta v správnom konaní do výšky 100 €,“ uzavrela Mihalíková.

Povinnosti majú obaja

Ján Bazovský, dopravný analytik

-V prípade, že vodič dodržal predpísanú rýchlosť, aj tak sa skúma miera jeho zavinenia, či mal dostatok času zabrániť kolízii. Pokiaľ vodič prekročí rýchlosť a vyšetrovaním sa dokáže, že mohol kolízii zabrániť, má to preňho vážnejšie následky. Ak chodec prechádza mimo priechodu, neznamená to, že ho niekto môže zraziť, lebo vodič je povinný venovať sa počas jazdy premávke, no tiež nemôže prechádzať tak, že situáciu nevyhodnotí. Čo sa týka prednosti na priechode, pokiaľ tam nie je signalizácia, má prednosť vždy chodec, ale aj tak musí skontrolovať, či môže prejsť. Chodec urobí najväčší priestupok, ak pôjde na červenú cez priechod pre chodcov.