Pred 2 mesiacmi sa na Dunaji potopila loď s turistami, zahynulo 27 ľudí: Šokujúce odhalenie!

Maďarská vyhliadková loď Hableány, ktorá sa na palube s 33 kórejskými turistami zrazila 29. mája v Budapešti na Dunaji s výletnou loďou Viking Sigyn, nebola spôsobilá plavby, pretože namiesto dvoch lodníkov pomáhal kapitánovi iba jeden. Uvádza sa to v expertíze, ktorú v stredu zverejnil spravodajský server Index.hu.

Zoltán Borbély, jeden z právnych zástupcov spoločnosti Panorama Deck Kft., ktorá vyhliadkovú loď prevádzkuje, pre server poprel, že by loď Hableány nebola spôsobilá plavby. Zdôraznil, že plavidlo disponovalo všetkými potrebnými úradnými povoleniami. "Plus jeden lodník by znamenal jednu obeť navyše," konštatoval advokát a dodal, že ani radar nie je povinnou výbavou týchto lodí.

Index pred časom napísal, že na radare lode Viking Sigyn sa o 21.04 h objavil volací kód lode Hableányu, kapitán ju teda musel vidieť. Dokonca radar poldruha minúty pred zrážkou signalizoval zvukovým znamením nebezpečnú blízkosť vyhliadkovej lode. Nikto však na výletnej lodi na varovanie nezareagoval.

Otvoriť galériu Ukrajinský kapitán výletnej lode Viking Sigyn Jurija C. (vľavo) Zdroj: TASR

Z čerstvej expertízy však vyplýva, že ani loď Hableány nedala päť krátkych zvukových znamení, že ju nie je možné predbiehať. Podľa plavebných pravidiel tak vyhliadková loď mala urobiť, ak sa ju snažila iná loď predbehnúť, ale túto snahu nedala najavo.

Kapitána Viking Sigynu, ktorý je podozrivý zo spôsobenia tragickej zrážky lodí, po predchádzajúcom prepustení na kauciu vzali v stredu opäť do vyšetrovacej väzby. Čelí už nielen obvineniu z ohrozenia lodnej dopravy s následkom hromadnej nehody, ale aj žalobe za neposkytnutie pomoci.

Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednom nezvestnom ešte stále pátrajú.