Martina sa odfotila s Jennifer Lopez, stretnutie však zašlo oveľa ďalej: Môj muž ju chytil za zadok!

Dotkla sa svojich obľúbených spevákov. Martina (34) z Trnavy si plní sny z detstva, kedy jej v detskej izbe viseli plagáty vysnívaných interpretov a skupín.

Vždy túžila stretnúť sa s nimi, vedieť, akí sú v skutočnosti... Jej ostatným úlovkom je spoločná fotka s megahviezdou svetového formátu - speváčkou a tanečníčkou Jennifer Lopez (50). Martina sa so speváčkou stretla po koncerte v americkom Miami. „Jennifer podala obdivuhodný výkon,“ prezradila nadšená Trnavčanka. Ako správna fanúšička na svoj idol čakala, aby sa s ním odfotila.

„Z jej tímu nás upozorňovali, ze máme byť ticho, lebo je unavená. Čakali sme na ňu takmer 2 hodiny. Keď som sa konečne dostala na rad, rozbehla som sa za Jennifer, že ju vystískam. Natiahla však ruku meter pred seba a opýtala sa ma: „Ahoj, ako sa máš?“ Tým mi dala najavo, že sa objímať nechce. Môjmu mužovi sa však podarilo chytiť ju za ten jej legendárny zadok,“ opísala nezabudnuteľné stretnutie Martina.

Jennifer Lynn Lopez (50)

- Prezývka: J. Lo

- Povolanie: speváčka, herečka, tanečnica, módna návrhárka, producentka

- Hity: On the Floor, Waiting For Tonight, Dance Again