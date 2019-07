V Tatrách sa prudko zvýšil počet medveďov: 60 macov na Hrebienku

Bolo ich ako maku! Tatry sú známe aj tým, že v nich máte na svojich potulkách veľkú šancu stretnúť medveďa.

V týchto dňoch ich na Hrebienku uvidíte so stopercentnou istotou – nie však v desivej podobe, pred ktorou by ste mali utekať. Začal sa totiž 12. ročník Medvedích dní. „Toho roku môžete stretnúť 20 živých maskotov a 25 z dreva vyrezaných medveďov,“ vysvetľuje riaditeľ podujatia Lukáš Brodňanský. Dohromady ich tu je približne 60. Kreativite sa medze nekládli a tak známu šelmu ľudia zmajstrovali hneď na niekoľko spôsobov. Aké kúsky pútali hneď prvý deň najväčšiu pozornosť?

Drevené

Rezbár Adam Bakoš so svojimi kolegami z Čiech a Poľska vyrezali niekoľko nových medveďov. „Z jedle sme vytvorili deväť písmen názvu Hrebienok. Každé písmeno nesie jeden medvedík. Tento medvedí nápis bude vítať návštevníkov. Vyrezávali sme ho tri dni a trochu nás potrápilo búrkové počasie,“ priznal.

Plyšové

Štvorica v plyšovej medvedej maske pútala pozornosť takmer všetkých návštevníkov. Podarená partička neváhala a nadšeným turistom aj zapózovala.

Bronzový

Našu najznámejšiu šelmu odliali i z bronzu a tešila sa veľkej popularite. Umelecký megakúsok dostal aj typické zvieracie meno - Kubo.

SlamenýTimei (10) sa zapáčil slamený medveď. „Takého som ešte nevidela, krásne vonia a určite by sa na ňom aj dobre ležalo,“ pochvaľuje si. Jeho tvorca, poľský výrobca zvieratiek a iných pekných vecí z voňavého sena však oponoval: „Má v sebe kovovú konštrukciu, tak by to nebolo práve pohodlné.“

Lakované

Patrícia (22) prišla z Moldavy nad Bodvou. Nebojácne sa postavila k medveďom z lakovaného dreva a ruky im dala do tlamy. „No, neviem, či by som bola taká odvážna aj pri živých medveďoch, ale takto je to veľká zábava,“ vraví.

Slamený

