Stanke po verdikte za jazdu pod vplyvom alkoholu: Už o mesiac môže šoférovať! Ako je to možné?!

Dlho bez vodičáka nebude! Herec Richard Stanke (52) si pred tromi mesiacmi poriadne zavaril. Šoféroval totiž pod vplyvom alkoholu, spôsobil dopravnú nehodu a muži zákona mu na mieste odobrali vodičský preukaz, keďže mu namerali 0,75 promile.

Po dlhých týždňoch čakania sa umelec, ktorý vyniká na divadelných doskách i v televízii, konečne dočkal verdiktu za opileckú jazdu - zákaz šoférovania na osem mesiacov a pokuta 700 eur. Nový Čas však zistil, prečo si Stanke už onedlho bude môcť opäť sadnúť za volant. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Stanke začiatkom mája na jednom z kruhových objazdov v bratislavskej Petržalke spôsobil dopravnú nehodu. Svojím luxusným terénnym autom vošiel na obrubník a nedokázal ním pohnúť. Nikto neutrpel žiadne zranenia, ale herec sa okrem spôsobenia škody vo výške 6-tisíc eur dostal do poriadneho maléru.

Privolaná policajná hliadka totiž u známeho umelca zistila alkohol v krvi. Po nafúkaní 0,75 promile mu navyše okamžite odobrali vodičák. Takmer po troch mesiacoch sa Richard konečne dočkal verdiktu. „Príslušný správny orgán uložil vodičovi pokutu vo výške 700 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 8 mesiacov,“ povedala Novému Času bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Diera v zákone?

Lenže Stanke môže s touto stopkou veľmi ľahko „vybabrať“. Podľa informácií Nového Času totiž už bezmála o päť týždňov nemusí sedieť len na mieste spolujazdca, ale bude si môcť opäť sadnúť priamo za volant.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika NČ

„V zmysle § 14 ods. 2 zákona o priestupkoch platí, že do času zákazu činnosti sa započítava čas, počas ktorého páchateľ na základe opatrenia orgánu štátnej správy vykonaného v súvislosti s prejednávaným priestupkom nesmel už túto činnosť vykonávať,“ vysvetlil nám právnik Róbert Bános, podľa ktorého tiež platí, že po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie je možné od nej na základe žiadosti páchateľa upustiť. „Nebolo by to možné v prípade, ak by bola páchateľova sankcia za obdobný priestupok uložená v posledných desiatich rokoch,“ dodal.

Návrat do autoškoly

Zadržanie Stankeho vodičáka sa počíta odo dňa, kedy mu ho polícia oficiálne zabavila, teda od mája. Znamená to, že už v septembri ho môže mať zasa späť. To však len v prípade, že prejde testmi v autoškole.

„Podľa zákona o cestnej premávke platí, že držiteľ vodičského oprávnenia je povinný sa po uplynutí zákazu činnosti podrobiť preskúšaniu odbornej spôsobilosti, teda musí zložiť skúšku odbornej spôsobilosti z predpisov o cestnej premávke. Poplatok za absolvovanie tejto skúšky nie je stanovený fixne, závisí od konkrétnej autoškoly, v rámci ktorej bude osoba preskúšaná,“ doplnil Bános.