Štyri generácie Ďuricovcov: Slávny spevák ukázal všetkých chlapov v rodine

Silní chlapi v rodine! Spevák Adam Ďurica (31) je od vlaňajšieho novembra hrdým otcom synčeka Timoteja.

Ten robí radosť všetkým naokolo a teší sa z neho aj Adamov otec či spevákov dedo. Umelec sa svojím klanom dokonca najnovšie pochválil na sociálnej sieti. „4 generácie Ďuricov pokope,“ napísal k vydarenej fotografii úspešný muzikant.

Milá snímka mala medzi hudobníkovými fanúšikmi na instagrame veľký úspech. ,,Zlatí ste," napísala muzikantovi jedna z jeho obdivodateliek, ktorej hneď kontrovala dalšia: ,,Ocko skoro ako brat pri tebe." Mužskú zostavu Ďuricovcov ocenila aj istá Janka. ,,V tejto dobe je vzácnosť mať takto rodinu pokope. Je to to najkrajšie. Užívaj si to, kým sa dá."