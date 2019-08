Salvador Dalí má dvojníka! V útulku v Texase majú šteniatko, ktoré má rovnaké fúzy ako slávny surrealistický maliar. Žiaden div, že malú psiu dámu pomenovali Salvador Dolly.

Psík má asi päť týždňov. Je to kríženec, ktorého aj s mamou a so súrodencami našli na ulici. Má biele telo a čierne konce uší a chvosta. Okrem toho má aj výraznú čiernu škvrnu na hornej pere. Tá pripomína zakrútené fúziky slávneho umelca.

Zamestnanci útulku si to hneď všimli. Len čo zverejnili fotky šteniatka, stala sa z neho hviezda internetu.Sučku Salvador Dolly teraz čaká cesta do New Yorku, kde by mala nájsť nový domov.