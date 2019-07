Fico chce zaviesť automatický mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy: Teraz sa za ňu neoplatí pracovať

Predseda strany Smer-SD Robert Fico chce rokovať s koaličnými partnermi o zavedení automatického mechanizmu zvyšovania minimálnej mzdy na Slovensku.

Tá by nemala byť nižšia ako 60 % priemernej mzdy. Smer-SD pripravuje novelu zákona o minimálnej mzde, aby sa do legislatívy ukotvilo, že nesmie byť nižšia ako 60 % z priemerného zárobku, ale zároveň by mal byť ponechaný aj priestor na sociálny dialóg medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov.

Fico už zaslal lídrom SNS a Mosta-Híd listy, v ktorých im navrhuje, aby "spoločne zvážili iný prístup k určovaniu výšky minimálnej mzdy". Verí, že zámer Smeru-SD podporia. "Novelizácia by mala priniesť automatický vzorec. Vzorec je najlepšie riešenie. Na jednej strane zakotvíme, že minimálna mzda musí byť najmenej 60 % priemerného zárobku a na druhej strane chceme ponechať sociálny dialóg, keby sa náhodou sociálni partneri dohodli na vyššej minimálnej mzde," uviedol v stredu na tlačovej konferencii Fico.

Ideálne by podľa Fica bolo, keby tzv. automat, na základe ktorého by sa zvyšovala minimálna mzda, platil už od budúceho roka. "To by znamenalo, že sme schopní už na rok 2020 stanoviť minimálnu mzdu podľa priemerného zárobku v národnom hospodárstve. To by bolo okolo 603 eur pre rok 2020," doplnil Fico. Druhou variantou, podľa Fica reálnejšou, je, aby začal platiť až od januára 2021. V budúcom roku by sa tak minimálna mzda stanovila vládnym nariadením a od roku 2021 by sa vypočítavala podľa mechanizmu.

"Sme presvedčení, že sú splnené všetky predpoklady na to, aby v roku 2020 mohla byť minimálna mzda na úrovni 600 eur. Tejto krajine sa darí, naďalej platí, že stále sa neoplatí za minimálnu mzdu pracovať. Musíme urobiť rozdiel medzi tými, ktorí pracujú, a tými, ktorí nie," myslí si Fico. Zároveň odmieta, že by zvyšovanie minimálnej mzdy malo negatívny vplyv na zamestnanosť.

"Minimálna mzda, napriek tomu, že ju zvyšujeme rapídne, je dnes siedma najnižšia spomedzi krajín Únie, ktoré ju majú zavedenú. Inštitút minimálnej mzdy zohráva mimoriadne dôležitú úlohu na Slovensku," podotkol Fico. Rezort práce predložil zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov návrh, podľa ktorého by minimálna mzda mala v budúcom roku vzrásť na 580 eur zo súčasnej úrovne 520 eur. "Ide o zvýšenie o 60 eur, čo je primerané. Ministerstvo je medzi dvoma mlynskými kameňmi, medzi zamestnávateľmi a predstaviteľmi zamestnancov," podotkol Fico v súvislosti s potrebou zavedenia mechanizmu.