Ako ovplyvnilo zlé počasie návštevnosť v Slovenskom raji? Prekvapí vás, čo povedal odborník!

Hoci počasie doteraz túram v Slovenskom raji veľmi neprialo, národný park zatiaľ navštevuje podobný počet turistov ako vlani.

Nezmenilo sa ani národnostné zloženie, takmer polovicu tvoria Slováci, nasledujú Česi, Poliaci, Maďari a Nemci, tri percentá turistov prichádzajú z Izraela. Potvrdil to pre agentúru SITA riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil. Ukázalo sa, že v prípade horšieho počasia volia viacerí alternatívu, ktorou je návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne. „V utorok 23. júla sme spočítavali turistov v teréne na túre na trinástich stanovištiach Slovenského raja, v čase od 8:00 do 16:00 sme ich napočítali viac ako päťtisíc, z toho 33 percent, teda takmer 1 700, ich prišlo do Dobšinskej ľadovej jaskyne,“ povedal Dražil.

Spočítavanie turistov sa podľa riaditeľa správy národného parku uskutočnilo pri nie veľmi vydarenom počasí, preto aj priamo v roklinách bolo málo ľudí. Napríklad v najnavštevovanejšej rokline Slovenského raja - Suchej Belej, sa v daný deň nachádzalo 15 percent spočítaných turistov, ďalších 14 percent bolo v Prielome Hornádu.

Záujem o Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete a od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva (UNESCO), potvrdil aj tamojší sprievodca Patrik Slivenský. „Keď je pekne, ľudia sa idú skôr kúpať alebo na turistiku, keď je horšie počasie, prídu k nám,“ zhodnotil pre SITA s tým, že celkovo sa návštevnosť jaskyne za posledné roky zvýšila.

Presnejšie informácie o návštevnosti Slovenského raja pomáha poskytnúť sčítacie zariadenie, ktoré bolo umiestnené pri vstupe do rokliny Suchá Belá pred dvoma rokmi. Zariadenie kontinuálne prenáša dáta do správy národného parku, vďaka nemu je možné v hodinových intervaloch zistiť, koľko ľudí zavíta do rokliny. „Hoci sme spočítavali turistov od 8:00 do 16:00, podľa zariadenia v Suchej Belej vieme výsledné číslo verifikovať a prepočítať ho na celý deň. Vďaka tomu máme potom celkový odhad návštevnosti,“ dodal Dražil. Podľa jeho slov však výsledné čísla správa národného parku overí aj druhým sčítavaním, ktoré zorganizuje v auguste. „Hoci miestni podnikatelia hodnotili jún ako slabší, keďže aj slnečných dní tu bolo menej, nám čísla pokles nepotvrdili,“ skonštatoval.

O niečo slabšiu návštevnosť však počas tohto roka evidujú v turistickom stredisku Podlesok na začiatku Prielomu Hornádu. „Dôvodom je počasie. Celý máj bol veľmi zlý, pršalo, potom v júli sa to rozbehlo, ale napríklad počas tohto týždňa opäť prší, čo sťažuje prechod roklinami,“ zbilancovala pre SITA predsedníčka Komisie cestovného ruchu a zahraničnej spolupráce Košického samosprávneho kraja a zároveň starostka Hrabušíc Jana Skokanová. Ako dodala, počas horúcich dní schádzajú do Raja aj turisti zo slovenskej i poľskej strany Tatier, ktorí sa prichádzajú schladiť do roklín.

Národný park Slovenský raj je jeden z deviatich národných parkov na Slovensku, ročne ho navštívi do 700-tisíc turistov. Dostupných tam majú približne 300 kilometrov turistických chodníkov.