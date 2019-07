Cyperský biskup spôsobil vyhlásením o sexe škandál: Mohol toto povedať deťom na základnej škole?!

Posmech u všetkých zdravo mysliacich aj u väčšiny veriacich cyperskej ortodoxnej cirkvi vyvolalo vyhlásenie biskupa Neophytosa Masourasa na stretnutí s deťmi na základnej škole v cyperskom meste Akaki.

Vyhlásil, že homosexualita vzniká vtedy, keď si tehotná žena užíva análny styk. Jej slasť pri dráždení vraj pôsobí na plod, ktorý sa stane homosexuálnym. Biskup sa za vyhlásenie odmieta ospravedlniť a tvrdí, že je to oficiálne stanovisko cirkvi.



Lenže väčšina predstaviteľov ortodoxných cirkví sa od tohto vyhlásenia dištancuje, hoci homosexualitu považujú za ťažký hriech, ktorého sa každý kresťan musí zriecť. "Vyjadril som stanovisko cirkvi a stanovisko svätých," odmieta kritiku biskup Neophytos, podľa ktorého je homosexualita niečo ako hudobný talent. Keď ho má rodič, zdedí ho zrejme aj dieťa.



"Deje sa to počas súlože alebo tehotenstva. Nasleduje to po nenormálnom pohlavnom styku medzi rodičmi. Aby som bol presnejší, počas análneho sexu. Svätý Porfyrios hovorí, že keď to má žena rada, zrodí sa túžba, a potom sa táto túžba prenáša na dieťa," vyhlásil duchovný.



Svätý Porfyrios je pomerne "novým" svätcom, ktorý sa dožil vysokého veku presahujúceho deväťdesiatku. Homosexualitou sa zaoberal a všetkým homosexuálom svojej doby odporúčal, aby zostali celý život bez partnera a svoje sexuálne túžby odháňali modlitbou.