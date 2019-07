Až tretina Egypťanov žije pod hranicou chudoby: Situáciu v krajine zmenil osudný rok 2011

Tretina obyvateľov Egypta žije pod hranicou chudoby. S odkazom na správu tamojšieho štatistického úradu o tom informovala agentúra AP.

Podľa nej sa severoafrická krajina s ťažkosťami snaží oživiť ekonomiku po povstaniach počas takzvanej arabskej jari z roku 2011. Podľa správy žilo v roku 2018 pod hranicou chudoby 32,5 percent obyvateľov. Na začiatku tisícročia to pritom bolo 16,7 percent.



Zverejnená správa ponúka prvý oficiálny pohľad na chudobu a výšku príjmov v Egypte od roku 2016, kedy vláda získala pôžičku od Medzinárodného menového fondu (MMF) vo výške 12 miliárd dolárov. Podmienkou pre poskytnutie pôžičky bolo zavedenie rady reforiem, najmä v oblasti daní, sociálnych služieb a štátnej správy. Zvýšila sa aj cena paliva a po tom, čo bol umožnený voľný pohyb meny, začala rásť inflácia.



Podľa AP spôsobila prijaté opatrenia rast cien základných tovarov a tvrdo zasiahla najmä chudobnú aj strednú triedu. Niektorí analytici a organizácie obhajujúce ľudské práva tvrdia, že sa MMF pri stanovovaní podmienok pôžičky sústredí príliš úzko len na makroekonomickú stabilitu ekonomiky a neberie do úvahy sociálne vplyvy reforiem.



Podľa amerického časopisu Foreign Policy Egypt vynakladá 38 percent svojho rozpočtu len na obsluhu dlhov a nezostáva mu preto dostatok prostriedkov na zaopatrenie občianskej spoločnosti. Ak by tento trend pokračoval, Egypt by mohol v blízkej budúcnosti zbankrotovať. Posledná časť pôžičky od MMF má Egypt obdržať v najbližších týždňoch.