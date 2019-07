Staré autá dostanú zákaz vjazdu do centra Bratislavy, Erik zúfa: Nové nariadenie ma oberie o prácu!

Poriadna komplikácia! Mestské zastupiteľstvo schválilo dodatok k Štatútu hlavného mesta o nízkoemisných zónach s platnosťou od 15. júla.

Pre vodičov to bude znamenať, že mestské časti určia zóny, do ktorých bude zakázaný vjazd pre všetky automobily s motorom emisnej normy EURO 3 a nižšou, prípadne EURO 4 a nižšou. Nový Čas zisťoval, čo si o pripravovaných nízkoemisných zónach myslia obyvatelia v hlavnom meste, ktorí bývajú v iných mestských častiach a majú staršie autá. Svoje o tom vie aj kuriér Erik (22), ktorý používa podobné vozidlo pri práci.

S iniciatívou prišla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. „Zriadením nízkoemisnej zóny by sa zabránilo vjazdu a hlavne prejazdu motorovým vozidlám, ktoré nespĺňajú emisné štandardy zakotvené v zákone. Rezidenti nízkoemisnej zóny by mali výnimku a povolený vjazd aj s vozidlom, ktoré nespĺňa emisné štandardy,“ vysvetlil hovorca Starého Mesta Matej Števove. Bratislavčania, ktorí majú staršie autá, na jednej strane vítajú, že ovzdušie bude čistejšie.

Autá dostanú farebné nálepky podľa stupňa emisie. Tie bude vodičom, ktorí chcú do takejto zóny vstúpiť, predávať technická služba v rámci celej republiky na základe žiadosti majiteľa vozidla.„V zmysle tohto dodatku mesto zriadi v jednotlivých častiach nízkoemisné zóny,“ vysvetlil hovorca magistrátu Peter Bubla.

Obmedzenia nesú ťažko

Niektorým však tieto zmeny poriadne skomplikujú život, pretože staršie autá využívajú aj kuriéri či remeselníci a jazdia s nimi po celej Bratislave. Erik (22) z Bratislavy má síce auto, ktoré vyrobili v roku 1997, ale zatiaľ ho ani raz nesklamalo a doteraz vždy prešlo emisnou kontrolou. „Moje auto všetko spĺňa a nemám toľko peňazí, aby som si kúpil nové. Má síce rok výroby 1997, ale keďže robím kuriéra, obmedzenie mi urobí vážny problém a nebudem môcť robiť svoju prácu ďalej,“ vysvetľuje nešťastne. Bratislavčanka Alexandra (30) je majiteľkou auta, ktoré má rok výroby 2005, ale patrí medzi ľudí, ktorí šoférujú denne.

„Pochopila by som to, lebo viem, že aj v Berlíne to takto funguje. Skomplikuje mi to situáciu vždy, keď pôjdem do centra mesta, aj keď sem nechodím každý deň,“ priznala Alexandra. Pani Zuzana (58) vníma obmedzenia pre staršie autá tiež s ťažším srdcom. „Manžel je zdravotne postihnutý, tak aspoň takýmto ľuďom by mohli urobiť výnimku. Okrem toho, starší ľudia nemajú peniaze na nové autá, takže tieto opatrenia budú určite problém,“ zamyslela sa Zuzana.

Emisné normy pre osobné autá:

Euro 1: júl 1992

Euro 2: január 1996

Euro 3: január 2000

Euro 4: január 2005

Euro 5: september 2009

Euro 6: september 2014

Euro 6 RDI: september 2017