Policajta Maria († 35) dobodali na smrť, teraz odhalili detaily vraždy: Nemal žiadnu šancu!

Taliansky policajt, ktorého v piatok ráno dobodali na smrť v centre Ríma, nemal v ten deň pri sebe strelnú zbraň.

Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii náčelník talianskej polície Francesco Gargaro, ktorý však zároveň podľa agentúry AP trval na tom, že aj keby policajt zbraň mal, nemal by počas konfrontácie s dvoma americkými tínedžermi čas na to, aby ju vôbec vytiahol.

Gargaro poskytol na utorňajšej konferencii prvé podrobnosti o konflikte s mladíkmi z USA, pri ktorom prišiel o život 35-ročný karabinier Mario Cerciello Rega - Američania ho 11-krát bodli nožom.

Postup dvojice karabinierov Gargaro obhajoval. Uviedol, že zavraždený Rega a jeho kolega Andrea Varriale zasahovali proti dvojici Američanov v súvislosti s pokusom o vydieranie. Podozrivých občanov USA, 19-ročného Finnegana Leeho Eldera a 18-ročného Gabriela Christiana Nataleho-Hjortha, zadržali v piatok ráno. Nasledovný deň ich väzbu odobrila sudkyňa Chiara Gallová, podľa ktorej existujú vážne náznaky toho, že mladíci sú za vraždu zodpovední.

Policajti zasahovali proti dvojici v civilnom oblečení, pričom usmrtený policajt pri sebe nemal zbraň. Tá sa neskôr našla v jeho skrinke na policajnej stanici.

Podľa Gargara nie je zrejmé, prečo si policajt zbraň zabudol, avšak ani v prípade, že by ju so sebou mal, nestihol by ju použiť. Policajti totiž podľa Gargara nečakali, že budú mať do činenia s "osobou s 18-centimetrovým nožom" a že sa stanú terčom útoku po tom, ako sa legitimovali.

Obaja Američania mali ukradnúť drogovému sprostredkovateľovi tašku, v ktorej však nebol kokaín, ako sa domnievali, ale aspirín. Od muža následne požadovali za vrátenie tašky peniaze a skutočný kokaín. Muž však upovedomil policajtov, ktorí následne prišli na dohodnuté stretnutie s Američanmi, píše agentúra DPA. Dodáva, že Elder mal v následnej konfrontácii dobodať karabiniera Cerciella Regu nožom, zatiaľ čo Natale-Hjorth je obvinený len zo spoluviny na tejto vražde.

Vražda Cerciella Regu vyvolala v Taliansku pobúrenie, pričom policajta jeho krajania oslavujú ako hrdinu.

Pod paľbu kritiky sa však medzičasom dostali samotní karabinieri. Na verejnosť totiž unikla fotografia podozrivého Nataleho-Hjortha, na ktorej má počas vypočúvania zaviazané oči a na rukách nasadené putá. Podľa rímskeho prokurátora Micheleho Prestipina sa celý prípad "bez predsudkov" vyšetrí.