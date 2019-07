Finančná exriaditeľka Doehring na súde v kauze zmenky: Zavarila Ruskovi, rozosmiala prítomných!

Pavol Rusko (55) ani v piaty deň pojednávania v kauze falšovania zmeniek Markízy, v ktorých je obvinený on a Marián Kočner (56), nezmenil rétoriku a opakoval dookola to isté.

Tentoraz vypovedala vtedajšia finančná riaditeľka Radka Doehring. Skúsená ekonómka si s Ruskom tyká, ale rozhodne mu výpoveďou nepomohla. V jednej chvíli svojho bývalého šéfa dokonca pripravila o reč. Na utorkové pojednávanie sa nedostavili až dvaja z troch predvolaných svedkov. Prišla iba Radka Doehring. Vtedajšia finančná riaditeľka nebola na rozdiel od včerajšieho svedka - exriaditeľa Markízy Vladimíra Repčíka vôbec zdržanlivá.

„Pri všetkých transakciách prebiehali právne a ekonomické audity a nikde sa tieto zmenky nevyskytli,” uviedla Doehring. Z jej výpovede aj vyplynulo, koľko kto zinkasoval za predaj Markízy. Ján Kováčik a Milan Fiľo dostali za svoje podiely asi 1,8 miliardy korún (59,7 milióna eur), Rusko 560 miliónov korún (19,1 milióna eur). Rusko chcel aj z Doehringovej dostať vetu, ktorú ťažko doluje z každého, teda to, že keď o zmenkách nevedela, neznamená, že neexistovali. Doehringovej odpoveď rozosmiala aj verejnosť za sklom.

„Ekonomicky som nad tým premýšľala a čisto číselne by sa mi v prípade, že by zmenky existovali, zdala neadekvátne nízka cena, za ktorú si podiel v Markíze predal. Pretože po vyplatení zmeniek za pol miliardy korún by ti ostalo asi 60 miliónov korún,“ uviedla svedkyňa. To znamená, že ak Rusko predal svoj podiel za 560 miliónov korún, s dlžobami v podobe zmeniek by mu ostalo len 60 miliónov korún. Čiže by mal zisk iba necelé dva milióny eur. Rusko podľa vlastných slov musel ísť pod cenu, pretože im hrozilo nepredĺženie licencie.