V poľskej dedinke sa už 12 rokov nenarodil ani jeden chlapec: Zúfalý krok starostu

Starosta poľskej dediny, kde už 12 rokov prichádzajú na svet len dievčatá, ponúka odmenu prvému páru, ktorý bude mať chlapca.

Dedinka Miejsce Odrzańskie ležiaca na juhu Poľska neďaleko hraníc s Českou republikou, má asi 300 obyvateľov. Podľa miestnych obyvateľov sa tam za posledných 12 rokov nenarodil žiadny chlapec, píše portál Newsweek.

„Stáva sa to už niekoľko desaťročí. Prišiel som do dediny, vzal som si za ženu miestne dievča a máme dve dievčatá. Chcel by som mať syna, ale tu je to pravdepodobne nereálne. Môj sused sa o to tiež pokúšal a rovnako má dve dcéry. Mám pocit, že tu ženy nedokážu porodiť chlapca,“ povedal vedúci dobrovoľného hasičského zboru Tomasz Golasz.

Starosta Rajmund Frischko, otec dvoch dievčat, sa neustále prehrabáva historickými záznamami. Snaží sa zistiť, či sa aj v minulosti vyskytli podobné udalosti. „Pozreli sme sa do minulosti a preskúmali sme rodné listy. Mám pocit, že to, čo tvrdia starší obyvatelia, môžeme potvrdiť. Rodia sa u nás len dievčatá a narodenie chlapca je veľmi zriedkavé. Vysvetliť túto hádanku nebude vôbec jednoduché,“ uviedol starosta.

Frischko však presnú povahu odmeny nechce prezradiť. „Uisťujem vás, že darček bude atraktívny,“ vyjadril sa miestny starosta. Štatisticky vyjadrené, prevaha dievčatiek a chlapcov v danej populácii by mala byť pomerne vyvážená. Štúdia z roku 2008 na University od Newcastle zistila, že pri určovaní pohlavia dieťaťa zohrávajú väčšiu úlohu otcovské gény.

„To, či budete mať chlapca alebo dievča, je dedičné,“ vysvetľuje hlavný autor štúdie Corry Gellatly a pokračuje: „Teraz vieme, že ak majú muži viac bratov, pravdepodobne budú mať viac synov, a ak majú viac sestier, je veľká pravdepodobnosť, že budú mať dcéry. Avšak u žien sa to nedá predpovedať tak jednoducho.“ Gellatlyho tím skúmal 927 rodokmeňov, ktoré obsahovali informácie o 556 387 ľuďoch zo Severnej Ameriky a Európy datujúce sa od roku 1600.

Naopak v Indii začali skúmať, prečo sa v desiatkach miest na severe krajiny nenarodili žiadne dievčatá. V 132 dedinách v oblasti Uttarkashi sa počas troch mesiacov narodilo 216 detí a z nich len traja chlapci. Úrady sa však obávajú skreslených výsledkov v dôsledku selektívnych potratov kvôli pohlaviu dieťaťa. Táto činnosť bola zakázaná v roku 1994, avšak vo viacerých regiónoch stále pretrváva.

„Nemôže to byť len náhoda. Vláda a administratíva nerobia absolútne nič,“ povedala sociálna pracovníčka Kalpana Thakur pre ANI a tiež tvrdí, že v okrese sa odohrávajú nedovolené potraty dievčatiek. Získané údaje viedli k núdzovému stretnutiu so zdravotníckymi pracovníkmi v danom okrese. „Monitorujeme tieto oblasti, aby sme zistili, čo tento pomer ovplyvňuje. Uskutoční sa podrobný prieskum a štúdia s cieľom zistiť príčinu tohto stavu,“ vyjadril sa okresný sudca Ašisha Chauhana.

Podľa údajov zo sčítania ľudu z roku 2011 sa na každých 1 000 chlapcov narodilo 914 dievčat. Podľa Populačného fondu OSN (UNFPA) bol tento pomer v niektorých severných štátoch až 1 000 ku 850. V správe vlády z roku 2018 sa odhaduje, že populácii v krajine „chýba“ približne 63 miliónov žien.