Nevidiaci spevák Bango s manželkou už mesiace nemôžu spávať: Terorizujú nás vtáky!

Zažívajú nočné peklo! Nevidiaci operný spevák Marián Bango (47) a jeho manželka Alexandra (53) žijú už 26 rokov v bratislavskom Ružinove. V posledných mesiacoch však zažívajú muky, ktoré im doslova nedajú spávať. Sny im totiž trhá neznesiteľný piskot sídliskových sov.

Spevák Bango, známy zo šou Česko Slovensko má talent, každú noc zažíva ten istý horor. „Už 26 rokov bývame na Ostredkoch v Ružinove. Na sídlisku sa však od polovice mája rozmohli sovy, ktoré noc čo noc pískajú. Našťastie máme klimatizáciu a môžeme zatvoriť okno, hoci z tej klímy už Maroša bolel chrbát. Ale čo máme robiť, keď sa nemôžeme vyspať?“ opísala nepríjemnú situáciu Alexandra Bangová, ktorá hľadala pomoc aj u ochranárov a na ministerstve životného prostredia.

„Vraj sa s tým nedá nič robiť, musíme to prekonať a máme si kúpiť štuple do uší,“ dodala spevákova manželka, ktorá sa však pre hlučné operence sťahovať nemieni. „Pre sovy? Nám sa tu býva dobre. Ale ony pískajú, odkedy sa zotmie, až kým začne svitať. Sú to také desať- až dvadsaťsekundové intervaly. Ale sťahovať sa nemienim,“ uzavrela Bangová.