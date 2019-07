Stanke spoznal trest za jazdu pod vplyvom alkoholu: Za volant svojho luxusného auta si tak skoro nesadne!

Bude pykať! Herec Richard Stanke (52), ktorý okrem famóznych výkonov na divadelných doskách hlásal o morálnych hodnotách aj na viacerých námestiach, spôsobil pred takmer tromi mesiacmi dopravnú nehodu na okraji hlavného mesta.

Za volant svojho luxusného auta si však sadol pod vplyvom alkoholu, nezvládol jazdu a muži zákona mu namerali 0,75 promile. Umelec tak mal čo vysvetľovať. Aj keď sa najskôr tváril, že sa nič nestalo, polícia to vyhodnotila tak, že mu dala za nezodpovednú jazdu mastnú pokutu a ako „bonus“ zákaz šoférovania na osem mesiacov.

Stanke si začiatkom mája vyrobil poriadny malér. Sadol si do auta len pár hodín po bujarej oslave, kde si mal podľa svojich slov čo-to vypiť. Herec na jednom z petržalských kruhových objazdov spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej sa našťastie nikto nezranil. So svojím tereňákom vošiel na vyvýšený obrubník a ďalej už vozidlom nedokázal pohnúť. K nehode tak bola privolaná polícia a pre Richarda sa začali opletačky so zákonom. Priamo na mieste totiž nafúkal 0,75 promile.

Opakovaná dychová skúška bola taktiež pozitívna. Škodu vyčíslili na 6-tisíc eur a umelcovi za jazdu pod vplyvom alkoholu hrozilo dokonca až päť rokov bez vodičáka. Zdá sa však, že polícia bola napokon miernejšia, aj keď si dávali muži zákona načas. Prominentnému previnilcovi udelila trest až po takmer troch mesiacoch. „Príslušný správny orgán uložil vodičovi pokutu vo výške 700 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 8 mesiacov,“ povedala Novému Času bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Krátko po incidente Stankemu veľmi do reči nebolo a jeho odpovede boli strohé. „No a čo s tým?“ odpovedal umelec, keď sme sa ho opýtali na dôvod jeho šoférovania pod vplyvom alkoholu. Podráždene reagoval aj na ďalšie otázky a odmietal k celej veci zaujať stanovisko, napriek tomu, že vyjadriť svoje názory a postoje na verejných zhromaždeniach národa - s tým problém nikdy nemal. Richard totiž neraz kázal o slušnosti, no pritom sám sa dopustil takéhoto odsúdeniahodného činu. „Žiadne vyjadrenie k tomu nebude. Naozaj to s vami nebudem riešiť,“ dodal.

Na sociálnych sieťach sa tak na jeho adresu objavili viaceré negatívne ohlasy. Po dvoch mesiacoch od nehody sa napokon však predsa len Stanke rozhodol prehovoriť. „Nesmierne ma to mrzí a trest za túto svoju nerozvážnosť budem s pokorou niesť. Pravdepodobne dostanem zákaz šoférovania na nejaký čas a pokutu,“ uviedol nedávno v rozhovore pre Denník N s tým, že so svojím trestom je zmierený. Na otázku, čo hovorí na výšku svojich sankcií, nám herec do uzávierky neodpovedal.