Otta Weitera nezastavila ani plánovaná transplantácia srdca: Šou nakrúca vo vlastnom dome

Polepšilo sa mu, no pracovné tempo nezmiernil! Spevák Otto Weiter (64) od polovice marca zápasí s problémami srdca, ktoré ho doviedli na nemocničné lôžko, a dokonca sa ocitol až na zozname pacientov čakajúcich na transplantáciu.

Muzikant, ktorý svoju prácu nadovšetko miluje, sa teší zo zlepšenia zdravotného stavu. Znova preto naplno rozbehol aj nakrúcanie svojej talkshow, ktorú robí doma! Weiter je už viac ako štyri mesiace pod drobnohľadom lekárov, keď vystrašil nielen svoju manželku Andreu Fischer, ale aj fanúšikov. Nečakane ho totiž premohli vážne zdravotné problémy so srdcom a v polovici marca skončil s jeho zápalom v nemocnici.

Lekári mu preto ihneď naordinovali oddych a v prvých týždňoch ich rady aj svedomito dodržiaval. Ako obľúbený spevák však mal svoj pracovný kalendár nabitý koncertmi, ktoré ako správny profesionál aj odohral. Napriek tomu, že Novému Času priznal, že aj pri speve cíti, že sa musí šetriť, všetko dobre dopadlo. Nedávno sa dokonca ukázalo, že okrem vystupovania na javisku Otto pokračuje aj v nakrúcaní talkshow, kde robí rozhovory so známymi interpretmi.

„Áno, je to pravda. Najprv som mal tri mesiace úplný pokoj a teraz už od júna nakrúcame,“ potvrdil nám Weiter, ktorý však svoje sily rozhodne neprepína. „Veľkou výhodou je, že doma máme svoje vlastné štúdiá, čiže keď sa cítim unavený, prestanem a pokračujeme, keď naberiem dych,“ dodal spevák s tým, že keďže majú vlastné technické vybavenie, nie je odkázaný na pomoc iných. „Je pravda, že čo som inokedy nakrútil za hodinu, teraz trvá aj tri, ale keď sa cítim dobre, či ráno alebo večer, tak vždy niečo urobím,“ uzavrel Otto.

Čaká ho transplantácia

S Weiterom to síce stále nie je úplne ružové, ale jeho zdravotný stav sa v poslednom období výrazne zlepšil. „Nedávno som bol na kontrole a srdiečko sa trocha pozviechalo. Už pracuje tak na 25 až 30 percent,“ povedal Novému Času optimisticky naladený umelec. „Som z toho nadšený, no ešte nemám vyhraté. Lekári povedali, že za šesť týždňov sa to môže zase zhoršiť, a tak ma dali do zoznamu ľudí čakajúcich na transplantáciu srdca,“ uviedol Otto, ktorého však ešte čakajú návštevy v nemocnici. „Musím ešte ísť na nejaké vyšetrenia, aby zistili, aký typ srdca je potrebný a všetky veci okolo,“ opísal nedávno svoju zdravotnú situáciu.