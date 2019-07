Slovenská akrobatická lyžiarka sa pochválila: Stromková ukázala bruško

Teší sa na prírastok do rodiny! Slovenská akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková (29) sa na Instagrame pochválila tehotenským bruškom, ktoré nežne hladká jej partner. „Čoskoro budeme mama a otec,“ napísala účastníčka ZOH 2014 v Soči.

Stromková uplynulú sezónu vynechala pre problémy s ramenom. Ďalšiu ju v pretekoch Svetového pohára opäť neuvidíme, 1. októbra má termín pôrodu!

„Svoje dieťa by som chcela vychovávať tak, aby robilo to, čo ho baví. Ne­chcem ho do ničoho nútiť. Ak ho bude baviť šport, tak ho k tomu budem viesť. Ak ho bude baviť niečo iné, budem ho v tom podporovať,“ povedala prednedávnom pre agentúru SITA bronzová medailista z MS 2015.

Či sa po materskej dovolenke vráti do súťažného diania, je otázne. V každom prípade je v hre aj trénerská kariéra. „Pri lyžiach by som chcela zostať, možno však inak ako športovkyňa. V budúcnosti sa možno zapojím do nejakých filmových projektov. Mám viacero možností, ale nechávam ich otvorené,“ uzavrela.