Ligisti, berte si z nich príklad: Po výprasku upratali šatňu!

Ligisti, berte si z nich príklad! Nováčika najvyššej futbalovej súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa nedeprimovali v úvode sezóny macošský žreb ani dve prehry.

Majstrovskému Slovanu podľahol 1:3, vlani druhému tímu konečnej tabuľky Dunajskej Strede na jeho ihrisku dokonca 1:5. Namiesto zlosti z výprasku ukázali charakter.

Ich šatňa ostala po odchode zo štadióna čistá ako zrkadlo. V príjemnom šoku bol aj DAC, ktorý na málo vídanú situáciu reagoval krátkym komentárom na sociálnej sieti: „Mužstvu FK Pohronie ďakujeme za príkladne poupratovanú šatňu po zápase. Palec hore!“

Brali hráči Pohronia so sebou na Žitný ostrov aj upratovačku? „To určite nie,“ ubezpečil nás asistent trénera Rastislav Urgela. „Bola to iniciatíva hráčov. My tréneri ich vedieme k tomu, aby išli príkladom. Poriadok v kabíne totiž znamená aj poriadok na ihrisku. Veľa hráčov nechá v šatni všeličo možné s tým, že po nich niekto príde a poupratuje to. Aktivita našich hráčov napriek vysokej prehre preto milo prekvapila aj mňa.“

Urgela tvrdí, že návšteva dunajskostredského štadióna zanechala na jeho hráčoch dojem. „Veľa z nich hralo v takej aréne a pred sedemtisíc ľuďmi prvý raz v živote. Doteraz to videli len v televízii. V kabíne pre hostí sme našli naozaj komfort. Tréneri, maséri, fyzioterapeuti i hráči. Dúfam, že podobne sa k tomu postavíme aj inde.“ Pochvalné reakcie na počínanie futbalistov Pohronia prichádzali cez deň z celého Slovenska.

Japonci šokovali svet na MS

Ľudia z krajiny vychádzajúceho slnka sú známi zmyslom pre čistotu. Na futbalových MS 2014 v Brazílii prvý raz ohúrili svet. Ich fanúšikovia po každom zápase japonskej reprezentácie upratali na štadióne svoj sektor od odpadkov. Rovnako sa zachovali aj počas vlaňajšieho šampionátu v Rusku. Zahanbiť sa nedali ani futbalisti Japonska. Hoci mali po vedení 2:0 nad Belgickom štvrťfinále na dosah, po nešťastnej prehre museli turnaj opustiť. Hráči sa poklonili fanúšikom a v tichosti odišli do kabíny. Vzápätí ju vzorne vyupratovali a na stolu nechali nápis v ruštine: Ďakujeme!