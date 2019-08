Poštár zo Susedov má aj inú profesiu: Dôležitá úloha v Oteckoch

Zarábal si ako pastier oviec, učiteľ, tajomník MNV, šéfredaktor rádia či produkčný bábkového divadla... Karola D. Horvátha (58), ktorý ani omylom nie je hercom, napriek tomu všetci poznajú najmä ako poštára zo Susedov, pričom jeho hlavnou pracovnou náplňou posledných rokov je písanie scenárov.

„Som jedným z dialogistov Oteckov,“ spresní. „Dokonca som si v nich aj zahral chovateľa hydiny. Síce by som radšej hral chovateľa mačiek, ale povedal som si, že som hydinár, ktorý má doma aj mačky, akurát o tom nikto okrem neho nevie,“ žartuje.

Musí sa krotiť

Doteraz vraj napísal približne 70 častí tohto seriálu a zo začiatku to nebolo práve jednoduché. „Spomínam si, že tie prvé dialógy som musel viackrát prepisovať, pretože predtým som písal dialógy do Búrlivého vína a prechod od štýlu jedného formátu do druhého bol dosť radikálny vo viacerých smeroch.“

K Oteckom má pritom oveľa bližšie, pretože je v nich neporovnateľne viac humoru. „A k humoru mám intenzívny a celoživotný vzťah,“ dodá niekdajší scenárista hitu Mafstory. Nemá problém písať do úst malým deťom? „Pre deti píšem repliky veľmi rád,“ oponuje. „V minulom tisícročí som viedol detské divadelné súbory v Oravskej Lesnej a v Dolnom Kubíne. Všetko, čo sme hrali, som napísal aj režíroval, takže som potreboval mať svojich „hercov“ dobre naštudovaných. Ako bývalý pedagóg mám samozrejme za sebou aj skúšky z psychológie dieťaťa. Niekoľkoročná učiteľská prax takisto nie je na zahodenie,“ vyratúva.

Krotiť sa paradoxne musí skôr pri dospelých, pretože „u detí je u mňa tá hranica (za ktorú nesmiem ani nechcem zájsť) akosi prirodzená. Proste mi to ani nenapadne. Zato u dospelákov... Milujem poriadne šťavnatý literárny jazyk a dosť často si musím v duchu hovoriť ‚Daj sa do pohody, vieš predsa o koľkej a pre koho sa to vysiela.’“