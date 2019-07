Odbory odmietajú hromadné prepúšťanie v U. S. Steel: Chcú uplatniť jeden článok kolektívnej zmluvy

Odborový zväz KOVO odmieta rozsiahle prepúšťanie, ktoré tento mesiac ohlásilo vedenie oceliarní U. S. Steel Košice.

Do 31. marca 2020 je v rámci fabriky platná kolektívna zmluva, ktorej súčasťou je článok, že zamestnávateľ nebude uplatňovať hromadné prepúšťanie. Odbory chcú tento článok zakotviť aj na nasledujúce obdobie. Informovali o tom v utorok predseda OZ KOVO Emil Machyna a odborársky predák v U. S. Steel Košice Juraj Varga.

S cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy chce U. S. Steel Košice do konca roka 2021 znížiť počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. "My robíme všetko preto, aby sa nestalo to, čo bolo avizované. Keďže platnosť kolektívnej zmluvy končí 31. marca 2020, chceme, aby tam článok o ochrane pred hromadným prepúšťaním bol aj naďalej," uviedol Varga pre novinárov. Odmietol, že by bola v podniku prezamestnanosť. O kolektívnej zmluve na nové obdobie sa bude rokovať. "Vývoj prinesie z našej strany kroky, samozrejme, v rámci stratégie máme niečo zacielené a uvidíme, čo dosiahneme," skonštatoval.

K plánu znížiť počet zamestnancov pristúpili oceliarne vzhľadom na zlú situáciu na trhu s oceľou, podnik pritom poukázal na dôsledky vysokého importu ocele z krajín, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá platné v Európe a nie sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisiami. V rámci opatrení už došlo v podniku k zavedeniu štvordňového pracovného týždňa a odstaveniu jednej z vysokých pecí. "Očakávame nejakým spôsobom sanáciu našich zamestnancov. Keď podnik bol za ostatné tri roky, poviem, veľmi ziskový, a sanovala sa korporácia, očakávame, že toto obdobie, ktoré teraz žijeme a nie je šťastné, bude nejakým spôsobom sanovať korporácia," povedal Varga. V podniku je podľa neho medzi zamestnancami nervózna atmosféra. Možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti podniku vidí najmä vo zvýšení investícií a eliminovaní dlhoročného investičného dlhu.

Aj podľa Machynu sa za uplynulých 19 rokov v oceliarňach investovalo málo, čo považuje za jeden z faktorov súčasnej zlej situácie. "Chceme dohodnúť takú kolektívnu zmluvu na budúci rok, aby opäť ochránila na nejaké obdobie ľudí, aby neboli prepúšťaní, mali istotu a stabilitu, pretože odviedli kus práce pre tú spoločnosť a vytvárali hodnoty, ktoré tá spoločnosť mala použiť," povedal. Príprava kolektívnej zmluvy by sa mala začať ešte tento rok. Machyna ďalej konštatoval, že dôležitá je podpora ľudí. "Bez ich podpory máme malú šancu uspieť u manažmentu," dodal.