Mamička si kúpila 1 500 párov topánok: Zistíte, čo s nimi urobila, zatlieskate jej

Ľudia, ktorí nebojujú s nedostatkom peňazí, si ani len nevedia predstaviť, aké to majú chudobní ťažké.

Pre mnohých rodičov s finančnými problémami je už len kúpa nového páru topánok pre dieťa začiatkom školského roka hotovým zdrojom úzkosti.

Podľa dobročinnej organizácie Shoes That Fit jeden z piatich amerických školákov zúfalo potrebuje pár topánok - nevhodná obuv je teda jedným z „najviditeľnejších znakov chudoby“ v USA. Nový pár topánok môže zlepšiť školskú dochádzku dieťaťa, jeho sebaúctu, správanie, zabezpečiť mu dôstojnosť a znížiť pravdepodobnosť, že bude šikanované.

Tieto fakty pozná aj matka Carrie Jernigan (37) z Arkansasu, ktorá je predsedníčkou školskej rady v meste Alma a všimla si „veľmi vysokú mieru chudoby“ v meste a okolí. Preto sa rozhodla, že zakúpi 1 500 párov obuvi, ktoré poputujú deťom v núdzi pred novým školským rokom, píše unilad.co.uk.

Carrie dostala tento nápad, keď vyberala topánky pre svoje vlastné deti. Bola to práve jej najstaršia dcéra, ktorá prejavila empatiu a poprosila mamu, či by nekúpila pár topánok aj jej spolužiakovi. Pri tejto príležitosti sa spýtala predavačky, koľko by to stálo, keby kúpila všetky topánky, ktoré majú na sklade. Napokon si odniesla 1 500 párov topánok, ktoré rozdá deťom pred nástupom do školy. A to nie je všetko - v snahe kúpiť ešte viac obuvi pre deti v núdzi Carrie založila zbierku na stránke GoFundMe s cieľom vyzbierať 5 000 dolárov. Inšpiratívna a dobrá žena!