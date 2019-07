Vodička prerazila bránu na firme v Kolárove a presadla do iného auta: Šialené, čo potom nasledovalo

Mladá vodička sa pokúsila neštandardným spôsobom dostať do areálu firmy v Kolárove.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, osobným motorovým vozidlom Peugeot 206 prerazila 23-ročná žena elektricky posuvnú kovovú bránu, pričom poškodila bránu aj auto.

Ani to ju však nezastavilo v ďalšej ceste. "Na dvore firmy presadla do vozidla Citroen Berlingo a za pár minút už bola v Hadovciach pri Komárne. Prešla po miestnej komunikácii a nerobila si žiadne problémy s tým, že cesta končí. Narazila do stromového porastu, kde auto nechala," informovala polícia.

Majiteľ našiel svoje auto pomocou navigácie. Po vodičke bolo vyhlásené pátranie. Policajti ju našli v obci v novozámockom okrese. "Nechce sa jej veľmi vysvetľovať, čo ju viedlo k takémuto skratovému konaniu," potvrdili policajti.

Prípad vyšetruje polícia v Komárne ako prečin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla.