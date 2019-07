O svadbe novomanželov vie už celý svet: Uvidíte ich ďalších hostí, pochopíte prečo

Obaja milujú zvieratá, preto sa rozhodli, že ich milovaní chlpáči nemôžu na svadbe chýbať.

Kto má doma psíkov, berie ich ako členov rodiny. A tí predsa nemôžu vynechať veľkolepý deň, akým je svadba!

Kelly (35) a Billy (31) Bleachovci z anglického Kentu sú oddaní psičkári, ktorí sa starajú o tucet psov. Rozhodli sa, že tí musia byť pri tom, keď si povedia áno. Jeden z nich - aljašský malamut, mal dokonca zodpovednú úlohu, keď snúbencom počas obradu doniesol obrúčky v škatuľke, ktorú mal upevnenú na labke, píše metro.co.uk.

"Sú veľmi dobre vychovaní, bolo to skvelé mať ich v ten deň pri sebe. Obaja sme chceli, aby boli s nami, sú to moje deti," povedala Kelly a nadšene dodala: "Každý z hostí tvrdil, že to bola najlepšia svadba, na akej boli."