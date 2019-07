Aktivistka Greta, ktorá odmietla ísť do USA lietadlom, našla riešenie: Na toto by každý nemal gule

Greta Thunbergová, šestnásťročná švédska bojovníčka proti nečinnosti politikov v boji proti klimatickým zmenám, sa vydá na klimatickú konferenciu v Spojených štátoch na jachte.

Po dlhom zvažovaní vhodného dopravného spojenia takto vyriešila problém, ako cestovať do USA inak než lietadlom. To odmieta, keďže využívanie lietadiel podľa vedcov produkuje obrovskú uhlíkovú stopu a výrazne tak prispieva k zhoršovaniu situácie v súvislosti so svetovou klímou.

"V polovici augusta sa vydáme na jachte cez Atlantický oceán z Veľkej Británie do New Yorku," napísala v pondelok Greta na Twitteri. Na plavbu, ktorá bude trvať zhruba dva týždne a absolvuje ju so svojím otcom a so švédskym dokumentaristom Nathanom Grossmanom, využije 18-metrovú jachtu Malizia II. Plavidlo, ktoré pôvodne postavili na jachtárske závody okolo sveta, vyrába elektrinu pomocou solárnych panelov a podvodných turbín.

Greta Thunbergová sa zúčastní najskôr 23. septembra na svetovej klimatickej konferencii v New Yorku, odkiaľ sa neskôr presunie vlakmi a autobusmi do čílskej metropoly Santiago, kde sa bude konať od 2. do 13. decembra ďalšia významná konferencia o klimatických zmenách pod patronátom OSN. Tá sa mala pôvodne uskutočniť v novembri v Brazílii, po nástupe nového brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je známym nepriateľom ekológie, však krajina oznámila OSN, že ju organizovať nebude.