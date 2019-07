Jaden vyhral v turnaji Fortnite rozprávkovú sumu: Mama mu zakazovala hrať, za odmenu jej kúpi dom

Svetový turnaj v počítačovej hre Fortnite pozná víťaza! O zlatý pohár a výhru 2,7 milióna eur sa bilo 100 tínedžerov z celého sveta.

Tým najlepším sa napokon stal Američan Kyle (16), na ktorého sa nikto nechytal. Milión eur si odniesol aj Brit Jaden (15), ktorému mama hru zakazovala.

Do súťaže sa prihlásilo 40 miliónov ľudí. Do finálovej stovky sa však dostali len najlepší. Medzi nimi aj dvaja Česi - Martin Pátek (14) a Richard Janeček (16). Nevyhrali, no odniesli si 40 000 eur za účasť. Turnaj vyhral Kyle z Pensylvánie. „Slová to nedokážu opísať. Som neuveriteľne šťastný,“ povedal Kyle. V hre nemal konkurenciu. Nahral 59 bodov, pričom chlapec na druhom mieste len 26.

Milión eur si odniesol domov aj Jaden Ashman (15) z Británie. So svojím holandským spoluhráčom vyhrali turnaj dvojíc. Paradoxom je, že mu mama každodenné hranie hry Fortnite zakazovala. Kázala mu radšej študovať, ako tráviť čas za počítačom. Raz mu dokonca vyhodila hernú konzolu.