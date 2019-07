Dangl po návrate do Milujem Slovensko vykšeftoval v RTVS ďaľšiu šou: Lukratívna ponuka pre Šoka

Zalepili mu oči?! Len nedávno vyplávalo na povrch, že kapitánmi relácie Milujem Slovensko budú opäť Dano Dangl (44) a Adela Vinczeová (38).

Bolo teda isté, že o prácu prišli Juraj Šoko Tabaček (40) so Stanislavou Kašperovou (33), ktorí ich suplovali. Vyzerá to tak, že aspoň Šoko nemusí plakať do vankúša. RTVS totiž chystá nový projekt, ktorý má pod palcom práve Dangl. A ten dal zabávačovi, ktorého pripravil o post kapitána v Milujem Slovensko, lukratívnu ponuku.

Danglovi ide karta. Nielen, že sa vracia do Milujem Slovensko ako kapitán, ale jeho spoločnosť vyrába projekt, ktorý bude vysielať rovnako RTVS. Pôjde o obdobnú šou, akú mala kedysi Markíza, kde ju mal pod palcom tiež. Kým vtedy dostala šou názov Vo štvorici po Slovensku, tentokrát to bude S úsmevom po Slovensku. Dano do šou oslovil Mariána Čekovského, Janu Kovalčíkovu či Dominiku Kavaschovú, ale aj bývalého hokejistu Borisa Valábika.

Ten bude sprievodcom a šoférom ikonickej dodávky, ktorou bude účinkujúcich voziť po rôznych kútoch Slovenska. Partiu uzatvára práve Juraj Šoko Tabaček, ktorý bol predchádzajúcu sezónu kapitánom u Nikodýma v Milujem Slovensko. Toho však vystriedal práve Dangl, ktorý sa do obľúbeného formátu vrátil a Šoko tak zostal s dlhým nosom. Nie však nadlho. Po tom, čo bol vystrnadený z jednej šou, Dangl mu ako „odškodné“ ponúkol miesto v jeho ďalšom projekte, ktorý vyrába pre RTVS. Otvoriť galériu Tabaček po konci v relácii nezostal dlho bez roboty. Zdroj: anc

„Mňa najviac zaujala partia, s ktorou budem cestovať. Najviac sa teším na to, čo neviem, lebo čakáme vždy na prekvapenia. Nikto nám nič nechce prezradiť. Ráno neviem, kde večer skončím a nevieme ani, kde budeme medzi tým. Spoznám veci, ktoré som nevidel a zažijem veci, ktoré som nezažil. Navyše s ľuďmi, ktorých zatiaľ vôbec nepoznám. Okrem Čekyho, ktorého poznám až-až,“ povedal Tabaček na margo novej spolupráce.

Čeky sa dokonca s babami Dominikou a Jankou predtým nepoznal. ,,Tešil som sa na toto natáčanie, lebo táto relácia pobaví aj toho najnáročnejšieho diváka, ktorý spozná a objaví vďaka nám nové krásne miesta na Slovensku. A teším sa aj na robotu s ľuďmi, ktorých štáb vybral, lebo Šoko je môj dlhoročný parťák a baby vôbec nepoznám. Takže bude zábava."

Z Markízy do RTVS

Danglova relácia je už v procese tvorby a padli už prvé klapky. Zdá sa, že sa scenárista opäť udomácňuje v RTVS. Keď ho vlani striedal v Milujem Slovensko Šoko, Dano spúšťal zábavnú šou na Markíze 2 na 1. Relácia však mala len sedem častí. Nedávno však Adela s Danom vyrukovali s tajnou dohodou, že sa do šou Milujem Slovensko vrátia a dokonca, že sa budú so Šokom a Stankou striedať.

Teraz je tak rad práve na Vinczeovej a Danglovi, ktorí sa vracajú. Zabávač dokonca zarobí aj na novej šou S úsmevom po Slovensku. Aj naďalej si však necháva „zadné vrátka“ v Záhorskej Bystrici. „Dangl bude porotcom aj v 5. sérii úspešného programu Tvoja tvár znie povedome,“ potvrdil informácie Nového Času šéf PR a marketingu Markízy Michal Borec.