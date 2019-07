Rodiny 76 mŕtvych stále nepoznajú pravdu: Drsné následky vlastného vyšetrovania pádu lietadla na Zlatých pieskoch

Otázniky ich sprevádzajú celý život. Rodiny pozostalých a členov posádky dodnes nemajú žiadne ofi­ciálne informácie o tom, prečo ich milované mamy, otcovia, súrodenci, synovia a dcéry museli zahynúť pred 43 rokmi po páde lietadla IL-18 na Zlatých pieskoch.

V čase komunizmu sa síce dočkali finančného odškodnenia, no ak prejavili záujem o priebeh vyšetrovania, vtedajšia Verejná bezpečnosť ich neváhala biť aj obuškom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pripravovaná kniha bývalého redaktora Nového Času Davida Púchovského konečne odpovie takmer po polstoročí na nekonečné otázky smútiacich pozostalých, ktorí nezabudli na svojich milovaných. „Žiadna rodina nedostala dodnes vyrozumenie o príčinách nehody. Každý príbuzný, ktorý so mnou hovoril, má rozdielne informácie. Niektorí z nich veria štyri desať­ročia dezin­formáciám a vôbec netušia, čo bolo pravou príčinou pádu lietadla,“ povedal Púchovský.

Keď pozostalí po 76 obetiach dostali od Púchovského list so žiadosťou o ich spomienky a vyjadrenie do knihy, zostali prekvapení. Niektorí sa pri čítaní riadkov neubránili slzám, keď sa im pred očami znovu premietli najsmutnejšie dni ich životov. „Bolo náročné nájsť kontakty na rodiny obetí, s niektorými sa mi ani nepodarilo spojiť, lebo sa presťahovali alebo už nežijú. No tí, čo našli silu odpísať, majú od knihy veľké očakávania, lebo nič netušia a chcú konečne spoznať pravdu,“ vysvetlil Púchovský.

V prvých týždňoch po nehode sa pozostalí domáhali informácií na oficiálnych miestach. Neúspešne. Rovnako dopadli snahy muža, ktorý prišiel o svoju manželku. Po tragédii si viedol vlastné vyšetrovanie, no podľa Púchovského raz dostal bitku od príslušníkov Verejnej bezpečnosti, keď sa domáhal stretnutia s ministrom dopravy.

Od osudného dňa 28. júla 1976 sa dodnes šíri množstvo informácií, prečo lietadlo spadlo. Najčastejšie sa uvádza jeho porucha, zlý technický stav, chyba posádky, prípadne zakázané pristátie v Brne či dokonca vo Viedni. Pripravovaná kniha bývalého redaktora tak konečne ozrejmí to, čo sa v posledných sekundách odohralo na palube tragického letu 001 z Prahy do Bratislavy.