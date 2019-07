Obdivuhodné! V Etiópii za jediný deň zasadili vyše 224 miliónov stromov a zďaleka nekončia

V Etiópii zasadili v pondelok za jediný deň viac ako 224 miliónov stromov. Ide o súčasť kampane za zelenšiu krajinu, v rámci ktorej je v pláne vysadiť medzi májom a októbrom 4 miliardy stromov. Doteraz ich už pritom v tomto roku vysadili 2,6 miliardy.

Pondelňajšia akcia bola zároveň pokusom o prekonanie svetového rekordu. Ten doteraz držala India, kde sa v roku 2017 vysadilo ze jeden deň 66 miliónov stromov.

"Dnes sa celá Etiópia pokúsi prekonať svetový rekord v mene nášho zeleného dedičstva," napísal ráno na Twitter etiópsky premiér Abiy Ahmed, ktorý je veľkým stúpencom zelených tém. Neskôr ho bolo vidno, ako sám sadí stromy na juhu krajiny.

PM Abiy Ahmed met with @WFPChief to discuss further strengthening support to #Ethiopia. WFP have been engaged in food security & nutrition, and early warning & climate action among other focal areas. The two planted seedlings as part of the #GreenLegacy initiative. #PMOEthiopia pic.twitter.com/UhK9nkHG4n — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 25 July 2019

V Etiópii sú momentálne zalesnené len štyri percentá celkovej rozlohy krajiny, čo je prudký úbytok oproti zhruba 30-percentnému zalesneniu z konca 19. storočia. Na vine je rýchlo rastúca populácia a s tým súvisiace rozširovanie poľnohospodárskej pôdy. Stromom nepomáhajú ani zhoršujúce sa klimatické podmienky.