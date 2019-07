V Leopoldove vznikol nový park, spustila sa obrovská vlna odporu: Deti sa tu hrajú na náhrobkoch!

Spravili čosi netradičné - a dostali reakcie, aké zrejme nečakali. V Leopoldove vznikol len pred pár dňami nový park, ktorý sa stal detským ihriskom.

Miesto sa však niektorým ľuďom zdá veľmi nezvyčajné a sociálne siete zavalili komentáre, ktoré hovoria o nevydarenom projekte. Ihrisko je totiž postavené na bývalom cintoríne a nový park tvoria práve náhrobky z 80. rokov. Na niektorých z nich sú dokonca fotografie mŕtvych! Čo na to mesto?

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Na ihrisko do Leopoldova v posledných dňoch prišlo veľa ľudí z mesta i okolia. U mnohých sa však projekt s veľkým pochopením nestretol. „Príde mi to ako nevydarený projekt. Ihrisko? No katastrofálne. Nič na hranie tam pre deti nie je. Alebo je to určené pre väznicu,“ pohoršovali sa mamičky na sociálnych sieťach. V parku sa v pondelok dopoludnia nachádzali dvaja tínedžeri, ktorí boli tiež sklamaní.

„Prišli sme sa pozrieť z Hlohovca, keďže sme videli na internete vlnu kritiky. Toto mi príde veľmi nudné a nezábavné,“ hovorí Kristína (14). To isté si myslí aj školák Patrik (11), ktorý má na náhrobky na ihrisku, ktoré slúžia aj ako stôl, tiež svoj názor: „To, že sú tu náhrobky, mi nepríde vôbec príjemné. Pôsobí to na mňa skôr skepticky. A to si ani len nechcem predstaviť, kde sa to majú hrať deti.“

Mesto reaguje

Cintorín na mieste súčasného nového parku bol zrušený v 80. rokoch a vtedajšie vedenie mesta tam vybudovalo park, ktorý postupne chátral. „Sme hrdí, že sme boli odvážni. Veríme, že naši nástupcovia to ocenia, porozumejú všetkým nadčasovým úvahám a prvkom zelene, architektúry a tvorby krajiny,“ vysvetľuje Kristína Bajtalová, referentka pre projekty a investičný rozvoj. Zároveň vysvetľuje, ako to je s prítomnosťou kúskov, ktoré u toľkých ľudí vyvolali vášnivú diskusiu.

„Náhrobky nie sú hrací prvok v pravom zmysle slova a ani sa tak necertifikovali. Okrem nich sme ponechali tiež staré cintorínové kríže, zrekonštruoval sa a posúval aj povôdný plot z roku 1909,“ vysvetľuje ďalej s tým, že náhrobky sú ručne tesané do mramora, pieskovca a je možné sa ich dotýkať.

„Najstaršia doska je z roku 1799! Možno sa pri nich starí rodičia rozhovoria pred svojimi vnučkami a vnukmi. Tento zážitok spojenia s históriou miesta ešte digitálne prostredie simulovať nedokáže,“ dodala Bajtalová. Park je dokonca nominonaný na cenu za architektúru CE - ZA - AR 2019.