Zimomriavky! Prehovorila matka dvojičiek († 1), ktoré jej muž zabudol v rozhorúčenom aute

Marissa Rodriguez stála pri svojom manželovi Juanovi (39) počas procesu ohľadom toho, že mal nechať ich jednoročné dvojičky Lunu a Phoenix osem hodín v rozhorúčenom aute. V ten deň dosahovali teploty v New Yorku 30 °C.

The Sun informuje, že Marissa túto situáciu označuje ako jej najhoršiu nočnú moru. "Nikdy sa cez túto stratu neprenesiem a viem, že on (Juan) si túto chybu nikdy neodpustí. Bola to strašná nehoda a potrebujem, aby stál pri mne a aby sme tým prešli spolu. Táto strata bolí viac, ako si viete predstaviť, no stále milujem svojho manžela. Je to dobrý človek a skvelý otec a ja viem, že by nikdy naschvál neublížil našim deťom."

Juan Rodriguez je obvinený z neúmyselného zabitia a zo zabitia z nedbanlivosti. Na súde sa rozplakal. Keď ho prepustili na kauciu 100 000 dolárov (vyše 111-tisíc eur), objal svoju manželku.

Svedkovia tvrdia, že Juan kričal "Zabil som svoje deti!" po tom, ako sa vrátil k svojmu autu a našiel v ňom nehybné telíčka Luny a Phoenixa. Tie sa nachádzali v jeho Honde Accord, odparkovanej vo štvrti Bronx.

Koroner pri obliadke tiel nameral teplotu ich tiel 42°C. Batoľatám sa malo peniť z úst. Juan policajtom povedal, že si myslel, že deti vyložil pri opatrovateľke. Z bývalého manželstva má ďalšie dve deti, ktoré žijú s ním v spoločnej domácnosti. Zničený otec počas celého procesu plakal. Pri odchode zo súdu objal svoju manželku.

Rodinný priateľ Temple Barros (41) potvrdil, že Juan každé ráno bral deti k opatrovateľke. "Je to úžasný muž. Vždy tu bol pre svoje deti. Vždy." Dvojičky nedávno oslávili svoje prvé narodeniny.

Svoju Hondu zaparkoval ráno o ôsmej pred svojou prácou, nemocnicou Veterans Association. K autu sa vrátil okolo štvrtej hodine poobede a na zadnom sedadle auta objavil svoje deti. Náhodný okoloidúci zavolal políciu, tá vzniesla obvinenia voči Juanovi a zatkla ho.

V ten osudný piatok sa teploty v New Yorku pohybovali okolo 30 °C, v aute ale bola teplota oveľa vyššia. Smútiaci susedia postavili improvizovaný pamätík zo sviečok na mieste, kde otec odstavil svoje auto.