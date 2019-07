Exstarostka Lukačoviec obvinená zo sprenevery: Z účtu obce mala previesť 300 000 €

Na krku má veľký problém! Exstarostka Lukačoviec (okr. Humenné) Marianna Bučková (47) je obvinená zo sprenevery.

Podľa prokuratúry, ktorá na ňu už podala obžalobu, mala počas pôsobenia v úrade postupne previesť z účtu obce približne 300 000 €. Súčasný starosta tvrdí, že po nástupe do funkcie ostal v nemom úžase, pretože v pokladnici na neho čakalo 1 euro a 60 centov a na stole ležalo niekoľko exekúcií.

Bývalej starostke Lukačoviec na severovýchode Slovenska, ktorá viedla obec dlhých 16 rokov, Marianne Bučkovej (47) hrozí v prípade dokázania viny 10 až 15 rokov za mrežami. Obžaloba zo sprenevery sa dostala na súd pred rokom a v pondelok sa uskutočnilo predbežné prejednávanie obžaloby.

Exstarostke dediny s necelými 500 obyvateľmi pridelili právnika, no ten za seba v šiestich prípadoch poslal na výsluch iného advokáta. Žiaden z nich pritom nemal od exstarostky súhlas a nikto jej neoznámil, že do vyšetrovania pribrali znalca.skonštatoval predseda senátu. To znamená, že by sa mali všetky výsluchy zopakovať. Prokurátor podal sťažnosť a rozhodnúť o tom, či sa to naozaj stane, musí krajský súd.

Na otázky, ako mohol vzniknúť taký dlh, Bučková odpovedať nechcela. „Som súkromná osoba,“ opakovala žena, ktorá v súčasnosti pracuje v Nemecku. Vývoj na súde nepotešil jej nástupcu v úrade. „Je to také slovenské. Keď som nastúpil do funkcie, v pokladnici bolo 1,6 eura a mali sme niekoľko exekúcií,“ prezradil súčasný starosta Lukačoviec Martin Meričko, ktorý tvrdí, že za 5 rokov už obec časť dlhu splatila.

„Išlo to však na úkor rozvoja. Máme rozpočet 200-tisíc €, z neho sme to postupne splácali. Musíme zaplatiť ešte približne 20-tisíc €, lenže stále chodia penále a pokuty. Znalec skonštatoval, že peniaze prevádzala na súkromné účty aj svojich príbuzných,“ dodal starosta. Keby Bučkovú právoplatne odsúdili, obec by od nej mohla požadovať peniaze naspäť. Právoplatne ju pritom v roku 2017 odsúdili na 1,5 roka s podmienečným odkladom na 2 roky za neplatenie dane a poistného vo výške 26-tisíc €.