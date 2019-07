Veronika Velez-Zuzulová maká aj na materskej: Počas obedov robí čašníčku

Je na materskej a venuje sa aj vlastnému biznisu. Bývalá úspešná lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová (35), ktorá vlani ukončila dlhú a úspešnú kariéru, stíha okrem materských povinností aj iné aktivity. S manželom Romainom totiž vlastní vo Francúzsku reštauráciu a počas obedov nemá problém robiť aj čašníčku!

Zuzulová väčšinu roka žije s rodinkou a deväťmesačným synčekom Julom-Gejzom vo francúzskej dedinke Ayse. „Je nám tu super, je to malá dedinka, svieti tu veľa slnka a sú tu milí ľudia,“ povedala v reportáži pre RTVS Zuzulová, ktorá už rok vlastní s manželom Romainom aj útulnú reštauráciu.

„Keď som ešte aktívne lyžovala a došli sme s manželom domov po pretekoch, tak sme mali väčšinou prázdnu chladničku (smiech) a chodili sme sa najesť práve do tejto reštaurácie. Už rok ju spoločne vlastníme, máme výborný personál, takže sa z toho tešíme. Počas obedov dokonca chodím robiť do podniku čašníčku a Jul ma na ležadle v bare sleduje. Nechcem ho ešte dávať do jasiel či nejakej opatrovateľke. Do troch rokov sa mu chcem venovať,“ pokračovala Veronika, ktorá dodala, že v útrobách podniku sú aj fotky z jej kariéry a návštevníci si ich môžu poprezerať.