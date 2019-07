Belasých čaká zápas o všetko na ihrisku kosovského tímu: Vrátia sa vysmiati, alebo kanálmi?

Blamáž, či splnená úloha favorita? Nad futbalistami bratislavského Slovana visí pred dnešnou odvetou 2. kola kvalifikácie Európskej ligy na ihrisku kosovského tímu FK Feronikeli hrozba vyradenia a definitívny koniec pohárovej sezóny. Belasí zdolali minulý týždeň na Tehelnom poli neznámeho súpera iba 2:1 aj z dôvodu nafilmovanej jedenástky Andraža Šporara (25).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii V sobotňajšom ligovom dueli proti Michalovciam ho dočasný tréner Ján Kozák mladší šetril. Slovinský útočník je optimistom aj teraz: „Všetci vieme, čo musíme urobiť. Treba ukázať kvalitu, srdce a bojovnosť,“ povedal Šporar pre klubový web pred včerajším odletom do Prištiny. Kozák mladší spadol do jamy levovej. Počas hektického víkendu vyhral s áčkom i béčkom belasých. Odfúkol si najmä po zlepšenom prístupe a výkone seniorov, ktorí po kríze konečne zabrali. Dnes sa musí zaobísť bez vykartovaného Marina Ljubičiča a z politických dôvodov aj srbskej dvojice Aleksandar Čavrič - Dejan Dražič. „Súper s podporou fanatických priaznivcov na nás vybehne. Vieme, o čo ide. Máme náskok, musíme hrať rozumne. Potrebujeme postúpiť. To je najdôležitejšia úloha,“ vyhlásil Kozák.

V prospech Slovana hovoria prakticky všetky ukazovatele. Má skoro šesťkrát drahší hráčsky káder. Rozdiel najlepšie vidieť v trhovej hodnote celej základnej jedenástky tímu Feronikeli z prvého zápasu, ktorej súčet sa zastavil na čísle 1,4 milióna eur. Len o niečo menej stojí napríklad Šporar alebo Moha. Kosovský tím je v rebríčku UEFA až na 402. mieste. Nižšie ako slovenský tandem MFK Košice (355.) - FK Senica (356.) či premožiteľ Slovana Sutjeska Nikšič (383.).

HODNOTY HRÁČOV Z PRVÉHO ZÁPASU:

FK Feronikeli

Florjan Smakiqi 200 000 €

Argjend Malaj 175 000 €

Jean Carioca 150 000 €

Astrit Fazliu 125 000 €

Mendurim Hoti 125 000 €

Kastriot Rexha 125 000 €

Perparim Islami 100 000 €

Arber Prekazi 100 000 €

Lapidar Lladrovci 100 000 €

Yll Hoxha 100 000 €

Albert Dabiqaj 100 000 €

Spolu: 1 400 000 €

ŠK Slovan

Andraž Šporar 1 000 000 €

Moha 1 000 000 €

David Holman 700 000 €

Kenan Bajrič 700 000 €

Vasil Božikov 650 000 €

Artem Suchockij 550 000 €

Marin Ljubičič 500 000 €

Myenty Abena 450 000 €

Rafael Ratao 450 000 €

Dominik Greif 400 000 €

NonoVillar 400 000 €

Spolu: 6 800 000 €

Domovským stánkom klubu FK Feronikeli je mestečko Drenas. Nemá ani 10-tisíc obyvateľov. Žije v ňom až 99 percent Albáncov. Najrozšírenejším náboženstvom je islam. V meste je jedna mešita, ďalších sedem v okolí. V regióne je veľká chudoba. Sociálnu pomoc dostáva vyše 2 000 rodín. Funguje tu špecializovaný tím na riešenie traumatizovaných ľudí a problémov domáceho násilia. Kvalita učiteľov je na nízkej úrovni, mnohí nemajú potrebnú kvalifikáciu. Feronikeli je profesionálny futbalový klub, ktorý vznikol v roku 1974. Má štadión pre 6 000 divákov. Hrá na ňom domáce ligové zápasy, európske v Prištine.