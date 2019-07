Z exministra cestný pirát: Kaliňáka chytili policajti, naparili mu pokutu za rýchlosť

Opäť na scéne. Exminister vnútra Robert Kaliňák (48) sa na konci minulého roka rozhodol, že končí v parlamente. Odvtedy o ňom príliš nebolo počuť.

Naďalej však pôsobí v Smere a čaká sa na oznámenie, či jeho meno bude na kandidátke strany v budúcoročných parlamentných voľbách. Teraz je však jeho meno opäť na pretrase - so svojím autom sa totiž poriadne ponáhľal a prekročil povolenú rýchlosť, za čo dostal mastnú pokutu.

Incident sa odohral v diaľničnom tuneli Sitina v Bratislave, cez ktorý prechádzajú motoristi smerujúci do odľahlejších častí hlavného mesta či do Česka. Kaliňák sa vo svojej audine A6 ponáhľal večer z nedele na pondelok natoľko, až ho museli zastaviť policajti. Paradoxne tak padol do rúk svojich bývalých podriadených, za ktorých mal ako minister vnútra zodpovednosť. Na úseku, kde je povolená rýchlosť 80 km/h, išiel až rýchlosťou 123 km/h.

„Išiel som po diaľnici a neuvedomil som si, že už som v tuneli a treba začať brzdiť. Keď som začal, bolo už neskoro,“ priznal Kaliňák. Podľa jeho slov sa mu to vôbec nestáva často. „Bola to moja chyba a som sa aj ospravedlnil. Policajti boli slušní a na mieste som zaplatil pokutu, lebo za chyby sa platí. Mrzí ma to,“ dodal Kaliňák. Polícia potvrdila, že v lokalite robila práve v tom čase zvýšený dohľad a chytili viacero previnilcov.

„Jedným z týchto vozidiel bolo aj vami uvedené vozidlo, ktoré v čase, keď bola maximálna povolená rýchlosť stanovená na 80 km/h, ju prekročilo o 43 km/h. Vodičovi bola v súlade s ustanoveniami zákona o priestupkoch uložená na mieste bloková pokuta vo výške 160 €, ktorú vodič zaplatil na mieste,“ povedal hovorca Michal Szeiff.

Práca pre Smer

Kaliňák sa po konci na ministerstve vnútra po vražde Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) a neskôr aj v parlamente začal venovať právnickej profesii a založil si aj kanceláriu s názvom KALLAN Legal. Už pri konci svojej poslaneckej kariéry avizoval, že je možné, že sa vráti späť do aktívnej politiky.

„Zistil som, že dlh, ktorý voči rodine mám, je oveľa väčší, ako som si myslel, a mal by som ho splácať. Ako konkrétnu rieku prejdem, poviem, keď pred ňou budem stáť,“ hovoril Kaliňák. Teraz vraj pomáha Smeru s právnickými vecami a má byť súčasťou mediálneho tímu, ktorý má bojovať „s nepravdivými správami o Smere“.