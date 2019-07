O miliónových zmenkách prehovoril ďalší riaditeľ: Záhadné vyjadrenie Repčíka, podržal kamaráta Ruska?

Bývalý spolužiak ho nezradil! Vladimír Repčík (59) bol druhým riaditeľom v histórii televízie Markíza, žezlo prebral po Pavlovi Ruskovi (55), s ktorým sa dodnes pravidelne stretáva a absolvovali spolu aj pár dovoleniek.

Na súde v kauze falšovania zmeniek, v ktorej je obvinený Rusko i Marián Kočner (56) Repčík povedal, že o žiadnych takýchto ceninách nevedel. Nezabudol dodať záhadnú vetu, ktorá čiastočne podporuje Ruskovo tvrdenie. O čo ide?

Najočakávanejším momentom štvrtého dňa hlavného pojednávania v kauze falšovania miliónových zmeniek Markízy bol výsluch Vladimíra Repčíka. Ten šéfoval Markíze v rokoch 2000 až 2006, teda bezprostredne po tom, ako Kočner s kumpánmi obsadili Markízu v kauze Gamatex. O jeho dosadení do funkcie rozhodoval aj Rusko. Repčík potvrdil, že v čase jeho nástupu do funkcie už bola situácia v televízii stabilizovaná a vysielacia licencia ohrozená už nebola, hoci o detailoch nevedel.

„Markíza bola vo skvelej finančnej kondícii,“ uviedol Repčík. Napriek tomu, že sa takto vyjadril, čo naznačuje, že mal o dianí v televízii prehľad, tvrdí, že o zmenkách vedieť nemusel. „Ja som bol riaditeľom veľkej Markízy, Markízy STS. Tá mala dvoch spolumajiteľov, tzv. malú Markízu a CME. Záväzky týchto spolumajiteľov som ja neriešil, tie sa nás ako veľkej Markízy vôbec netýkali,“ povedal Repčík pred súdom.

Striktne vylúčil, že by o zmenkách niečo vedel, no zároveň čiastočne zopakoval to, čo hovoril na súde Rusko - že o nich vedieť ani nemusel. „Inkriminované zmenky nepoznám, nikdy som o nich nepočul, nevidel, nemám o nich žiadne informácie. Tým, že o zmenkách neviem, nehovorím, že neexistovali, pretože som o nich ani nemusel mať informácie,“ dodal Repčík. Na súde riešili aj jeho priateľstvo s Ruskom, s ktorým sa poznajú od vysokej školy, kde boli spolužiaci.

Dodnes sa stretávajú. „S pánom Ruskom sme boli naposledy pred mesiacom, stretnutie som inicioval ja. Predmetom stretnutia bolo, že sme sa dlho nevideli, občas sa stretávame v priebehu dvoch-troch mesiacov úplne nezáväzne,“ dodal Repčík. Potvrdil, že sa rozprávali aj o zmenkách, ale ešte skôr ako na tomto stretnutí. „Naše vzťahy boli vždy korektné a profesionálne, boli sme priatelia, nenavštevovali sme sa, absolvovali sme spolu dovolenky ako viacerí zamestnanci. Naše vzťahy boli skutočne blízke, ale rodinne že by sme navštevovali, sa nedá povedať,“ uzavrel Repčík.

Zemetrasenie v prípade?

Zlom v prípade by mohla spôsobiť konverzácia, ktorú predložil súdu prokurátor Ján Šanta. Malo by ísť o rozhovor medzi Mariánom Kočnerom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom. Ten policajti získali pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka († 27) z mobilu, ktorý vyšetrovateľovi odovzdal svedok Peter Tóth.

Ten by mal v stredu vypovedať aj v kauze zmeniek. Prokurátor chce, aby sa odovzdaná konverzácia čítala na súde do stredy, kedy má prísť svedčiť aj Jozef Dučák. Práve on mal byť podľa advokáta Markízy Daniela Lipšica v rozhovore medzi Kočnerom a Bödörom spomínaný, i keď obsah rozhovoru špecifikovať nikto nechcel. „Je obvinený v kauze Technopol, ide o pána Dučáka,“ potvrdil Lipšic.

Dučáka podozrievajú z toho, že obžalovaným zháňal atrament, papier a toner z roku 2000, čím mali zmenky pôsobiť uveriteľnejšie. Šanta už raz triumf z rukáva vytiahol. Ruska priamo na pojednávaní konfrontoval s piatou zmenkou, o ktorej sa dovtedy nehovorilo. Ruskov obhajca Marek Para za to podal na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie.

Čo hovoria na Repčíkovu výpoveď?

Ľubomír Lintner (69), šéf spravodajstva 1998 - 2001 Otvoriť galériu Ľubomír Lintner (69) Zdroj: bra

- Nebudem sa k tomu vyjadrovať.

Daniel Krajcer (49), redaktor spravodajstva 1996 - 2006 Otvoriť galériu Daniel Krajcer (49) Zdroj: anc

- Ja sa k obsahu výpovede pána Repčíka nechcem vyjadrovať. To je jeho pohľad na vec. Z môjho pohľadu som riešil vtedy, aby sme dokázali byť nezávislí. Faktom ale je, že to obdobie bol divoký západ.

Václav Mika (56), riaditeľ Markízy 2006 - 2010 Otvoriť galériu Václav Mika (56) Zdroj: anc

- Ja viem za seba povedať, že tu sú dva rozdiely, ja som bol narozdiel od neho aj konateľom spoločnosti. Ja som zodpovedal za spoločnosť v plnom rozsahu a tak je logické, že by som mal byť zainteresovaný.

Viera Rusková (53), šéfka sprav. 2001 - 2005 Otvoriť galériu Viera Rusková (53) Zdroj: anc

- Myslím si, že pán Repčík sa vyjadril logicky. Riaditeľ, teda manažér, nemusí mať vedomosť o tom, čo robia majitelia.

Aké nové dôkazy vytiahol prokurátor Šanta

1. Rozhovor medzi Ághom a Kočnerom - mali sa spoločne rozprávať o Slintošovi, čo by mal byť Rusko.

2. Konverzácia Kočnera s Bödörom - rozprávať sa mali o svedkovi Dučákovi, ktorý mal zháňať starý papier, atrament a toner.

3. Piata zmenka - Šanta Ruskovi počas výsluchu ukázal piatu zmenku, o ktorej sa dovtedy nevedelo.