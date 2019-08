Toto napadlo dať do parku iba Žiarčanom: Skvelá vec, no ľudia ju budú obchádzať na metre!

V mestskom sade, ktorý je súčasťou Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom, budú včely.

Tento rok začnú s jedným včelím úľom, postupne by mali pribudnúť ďalšie. "Už pri zakladaní ovocného sadu sme mali víziu nielen vysádzať ovocné stromy, naše tradičné odrody, ale popri tom spraviť taktiež mobiliár, vysadiť trvalkové a bylinkové záhony, aby zabezpečili dostatok kvitnúcich rastlín pre včelstvá," priblížila Marcela Gendiarová, referentka odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiari nad Hronom.

V uplynulých dňoch preto osadili v sade oplotenie, za ktorým budú úle umiestnené. Podľa Gendiarovej je situované v zadnej časti sadu, aby neboli "veľmi na očiach" a aby boli chránené jednak včely, ale aj ľudia. Pribudnúť by tu mal aj malý drevený domček, ktorý bude akýmsi zázemím pre včelára. O včely v sade sa bude starať dobrovoľníčka. Začať chcú s jedným úľom, na budúci rok by mali pribudnúť ďalšie. Vyskúšať chcú aj iný systém chovu, tzv. mednú kravu. "Je to prirodzenejší spôsob chovu včiel, kde si samy vytvárajú plásty a nepotrebujú medzistienky," vysvetlila Gendiarová.

Včely sa tak budú prirodzene starať o opeľovanie stromov. Okrem ovocných stromov sa nachádza v parku aj bohatá lipová alej. "Keďže je to na bio báze, žiadne postreky nebudeme aplikovať, čo včelám len vyhovuje," dodala Gendiarová. Včely by sa mali stať aj súčasťou ovocinárskych kurzov, ktoré v sade začali s veľkým úspechom organizovať.

Mestský sad nachádzajúci sa v Parku Štefana Moysesa sa rozprestiera na ploche približne 1,2 hektára a je sa v ňom 91 starých odrôd ovocných stromov. Okrem nich sú tu vysadené aj trvalkové a bylinkové záhony. Bylinky si tu môžu voľne pre vlastnú spotrebu natrhať aj obyvatelia. Táto možnosť sa už podľa Gendiarovej stretla tiež s veľkým úspechom.