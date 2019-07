Víťazom turnaja v počítačovej hre Fortnite je 16-ročný Američan: Zhrabol 2,7 milióna eur

Najlepším sólovým hráčom na svete populárnej počítačovej hry Fortnite sa stal 16-ročný Američan Kyle Giersdorf.

Mladík známy pod prezývkou Bugha v nedeľu na svetovom šampionáte v New Yorku vyhral rekordné tri milióny dolárov (v prepočte takmer 2,7 milióna eur). Vo finále dvojíc, ktoré sa konalo v sobotu, zvíťazilo duo s prezývkami Nyhrox a Aqua. Ide o 16-ročného Nóra Emila Bergquist Pedersena a 17-ročného Rakúšana Davida Wanga, ktorí si tiež medzi sebou rozdelili výhru tri milióny dolárov.



Svetové finále vo Fortnite sa uskutočnilo na štadióne Arthura Asha, kde sa každoročne hrávajú zápasy tenisového US Open. Počas turnaja rozdali až 30 miliónov dolárov (zhruba 27 miliónov eur), čo je najvyššia suma spomedzi všetkých e-športových podujatí. Toto prvenstvo však zrejme nebude trvať dlho, keďže sa očakáva, že rekord prekoná augustové e-športové podujatie The International.



Počas desiatich týždňov online kvalifikácie sa o postup do finále pokúšalo 40 miliónov hráčov z celého sveta, pričom o odmenu tri milióny dolárov bojovalo 100 z nich. Celkovo bolo medzi finalistami zastúpených 30 národností, 70 hráčov bolo zo Spojených štátov, 14 z Francúzska a 11 z Veľkej Británie.



Hra, ktorá sa pýši 250 miliónmi používateľov, je pravdepodobne najpopulárnejšia na svete. Spočíva v tom, že sa na jednom ostrove ocitne stovka hráčov, ktorí si tam musia hľadať zbrane, budovať rôzne stavby a navzájom sa likvidovať, až kým nezostane len jeden. Hráči môžu hrať samostatne alebo ako súčasť tímov.