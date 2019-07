Princ William zúri: Ochranka paláca zlyhala, násilný zločinec sa dostal až k jeho deťom!

Britský princ William je hnevom bez seba. Ochranka Kensingtonského paláca je totiž zjavne úplne na nič.

Hladko jej totiž unikol štyridsaťročný Darren Benjamin, ktorý bol odsúdený za brutálne týranie človeka, a dostal sa do paláca a do blízkosti princových troch potomkov. Tých mala v tom čase v starostlivosti pestúnka Maria Teresa Borrall. A čo horšie, Benjamin sa neskôr kamarátom chválil, že na vlastné oči videl Georgea, Charlotte a Louisa.



Benjamin bol v roku 2008 odsúdený na sedem rokov väzenia, keď sa zúčastnil mučenia nevinného človeka, ktorému na chrbát vyliali vriacu vodu. Dnes pracuje ako vodič v spoločnosti doručujúcej nábytok. A bol vyslaný do Kensingtonského paláca. Tam sa dostal blízko troch potomkov vojvodov z Cambridge a chválil sa priateľom, že im bol "na dosah".

,,Toto je typ potenciálne smrteľného pochybenia ochranky, ktorý sa jednoducho nesmie diať.Aj jeho priatelia boli v šoku, že mu dovolili vojsť na paláca a dostať sa na dosah k deťom, keď má takú minulosť," cituje Dan Wootton z denníka The Sun.,,Vojvoda bol informovaný a samozrejme sa o celý prípad veľmi blízko zaujíma. Síce silno verí, že aj odsúdení ľudia si zaslúžia druhú šancu, keď si odsedia trest, aleuviedol zdroj z Kensingtonského paláca.