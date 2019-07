Ohlasy zahraničných médií: Čo píšu o historickom zápise Peťa Sagana?

Navždy sa zapísal do histórie najslávnejších cyklistických pretekov Tour de France. Slovenský cyklista Peter Sagan (29) získal siedmy zelený dres, čo sa predtým ešte nikomu nikdy nepodarilo.

Pochopiteľne, na tento úspech reagovali zahraničné média, ktoré velebia Sagana, rovnako ako Kolumbijčana Egana Bernala, ktorý sa stal celkovým víťazom Tour.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ohlasy médií:



iDnes.cz (ČR): "Siedmykrát v histórii opanoval súťaž o zelený dres slovenský šoumen Peter Sagan. Osamostatnil sa tak na čele historických tabuliek celej Tour."

cyclingweekly.com: "Sagan je najkonzistnejší víťaz bodovacej súťaže na Tour, prešpurtoval okolo Erika Zabela, ktorý získal šesť zelených dresov. Pre superstar Bora-Hansgrohe to bol celkom tichý ročník, vyhral len jednu etapu, no jeho deväť pódiových umiestnení potvrdzuje jeho pozoruhodnú vyrovnanosť výkonov naprieč všetkými terénmi."

Eurosport: "Peter Sagan do histórie - získal rekordný siedmy dres na Tour."

BBC (V. Brit.): "Rekordný siedmy zelený dres pre slovenského jazdca. V škole sme mnohí zvykli nosievať zelený úbor, ale spôsob, akým sa trojnásobný majster sveta Peter Sagan trvalo zaodel do zeleného, je na úplne inej úrovni."

El Universal (Kol.): "Nie je to žiadna fikcia a ani sen. Egan Bernal, skromný 22-ročný Kolumbijčan, dokázal premeniť na skutočnosť to, čo sa zdalo byť nemožné. Egan je zázračné dieťa. Prekonal náročné testy teplom, chladom i dažďom. Naplnil naše srdcia vlastenectvom, mnohí Kolumbijčania sa rozplakali."

El Heraldo (Kol.): "Veľkolepý. Brilantný. Rozhodný. Skromný. Talentovaný. Disciplinovaný. Plný snov a ambícií. Dobrý syn, brat, vnuk, dobrý Kolumbijčan. To všetko a ešte omnoho viac je Egan Bernal, ktorý vytrvalo ako titan šliapal do pedálov a vďaka nemu Kolumbia dosiahla historický triumf."

Guardian (V. Brit.): "Pred rokom dokázal Egan Bernal na Tour držať krok s Chrisom Froomom, Geraintom Thomasom a ďalšími veľkými menami svetovej cyklistiky a už vtedy ho mnohí videli ako možného budúceho víťaza Tour. Po sérii pozoruhodných výsledkov sa dokázal už tento rok stať prvým šampiónom z Kolumbie."

Le Parisien (Fr.): "Na Champs-Elysées vygradovalo kolumbijské šialenstvo. Špurtérske víťazstvo Austrálčana Caleba Ewana v záverečnej etape síce na malý moment prehlušilo frenetické chorály priaznivcov Egana Bernala, ale od vrcholu Val Thorens až po finiš na najkrajšej aleji sveta sa Tour niesla v znamení do žlta odetého národa, ktorý mohol byť prvýkrát kráľovsky korunovaný."

Blick (Švaj.): "Po trojtýždňovom, 3480 km dlhom dobrodružstve dosiahli najlepší cyklisti sveta svoj cieľ. Veľký deň pre Kolumbiu. Egan vyhral Tour ako prvý Juhoameričan v histórii. Kolumbia sa stala 14. krajinou, ktorá má víťaza Tour."