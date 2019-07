Malý hrdina: To, čo urobil synček po smrti otca pre svoju mamu, dojíma ľudí po celom svete

Smrť rodiča je pre dieťa traumatizujúca udalosť s doživotnou bolesťou. Chlapček však aj napriek nej spravil niečo, za čo by bol jeho otec na neho veľmi pyšný.

Otec Bradyho Campbella (6) zomrel na rakovinu hrubého čreva. Pred smrťou mal však jedno želanie, ktoré mu jeho syn splnil.

Iba deň po otcovej smrti začal chlapec s predajom limonády, aby mal za čo vziať svoju maminu Amandu "na rande". Bola to dohoda, ktorú uzavrel malý Brady s otcom pred tým, než odišiel na večnosť. "Môj otec a ja sme prišli s myšlienkou predaja limonády, aby som mohol mamu pozvať von. Nemal som dosť peňazí, tak som to urobil," povedal Brady.

Stánok s limonádou upútal čoskoro aj policajtov z Denveru, v jeden deň sa tak Bradymu podarilo vyzbierať 244 dolárov (219 eur) na rande so svojou mamou. "Bolo to úžasné. V takom tragickom čase sa začali diať pozitívne veci. Skutočne to zdvihlo náladu a urobilo Bradyho šťastným," povedala mama Amanda.

Pri predaji limonád to však neskončilo a pomocou nadácie GoFundMe Brady vyzbieral 32-tisíc dolárov (28 700 eur) na výskum rakoviny a ďalšie rande s mamou, píše unilad.co.uk.