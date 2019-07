Slovenskom sa prehnali silné búrky, hasiči mali plné ruky práce: Zatopené cesty, popadané stromy, domácnosti bez elektriny

Hasiči v súvislosti s búrkami boli v nedeľu (28. 7.) vo večerných hodinách vyslaní k 68 udalostiam.





TASR o tom informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Najčastejšie bola ich pomoc potrebná v Banskobystrickom kraji, kde pomáhali v 28 prípadoch. V Košickom kraji zasahovali na 16 miestach. "" konkretizovala Križanová. Pri udalostiach spôsobených lokálnymi búrkami zasahovalo takmer 170 profesionálnych a dobrovoľných hasičov.

Celkom 40 zásahov za uplynulých 24 hodín mali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskobystrickom kraji v súvislosti s počasím, v ktorom dominovali búrky a silný vietor.

Ako uvádza Operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, išlo prevažne o odstraňovanie spadnutých stromov zo štátnych ciest a miestnych komunikácií, odstraňovanie stromov ohrozujúcich rodinné domy, čerpanie vody zo zaplavenej štátnej cesty a odstraňovanie spadnutého stromu zo železničnej trate, do ktorého vrazila vlaková súprava. V dôsledku uvedených udalostí došlo k zraneniu dvoch osôb. Išlo o úraz hlavy spôsobený pádom uvoľnenej plechovej krytiny z konštrukcie strechy na tribúne futbalového štadióna a zranenie rušňovodiča z dôvodu pádu stromu na železničnú trať a následného poškodenia čelného skla na rušni vlakovej súpravy.

Najviac zásahov mali hasiči v okresoch Poltár a Lučenec, zasahovali 12-krát, hasiči v okresoch Zvolen, Detva a Krupina zasahovali sedemkrát, rovnako aj hasiči v okresoch Žiar nad Hronom a Žarnovica. Hasiči z Banskej Bystrice boli v teréne päťkrát. Celkovo zasahovalo 68 príslušníkov HaZZ a bolo nasadených 24 kusov hasičskej techniky.

Ľudia sú bez elektriny

Po búrkach je na strednom Slovensku bez elektriny približne 1500 odberných miest. Cez noc sa situácia upokojila a energetikom sa podarilo obnoviť dodávku energie pre tisícky odberných miest. Odstraňovanie porúch stále pokračuje. TASR o tom informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

V nedeľu večer začali v Žilinskom a Banskobystrickom kraji v dôsledku intenzívnych búrok a silného nárazového vetra pribúdať početné poruchy na elektrickej distribučnej sieti. "O 22.00 h bolo bez prúdu viac ako 6000 domácností," uviedol Gejdoš. V pondelok ráno evidovala SSD sedem porúch na úrovni vysokého napätia. Bez elektriny je momentálne približne 1500 odberných miest.

Najviac odberateľov je bez elektrickej energie v okrese Žiar nad Hronom, konkrétne v Kremnici, Starej Kremnici a Ladomerskej Vieske. Ďalšie poruchy riešia energetici v obciach Studená, Nová Bašta a Stará Bašta v Rimavskosobotskom okrese. Bez elektriny sú aj desiatky odberných miest v Hontianskych Moravciach v okrese Krupina a Kráľovej Lehote v okrese Liptovský Mikuláš.

"Výpadky dosiahli na strednom Slovensku úroveň kalamity. To znamená, že za posledných 24 hodín bolo bez elektriny viac ako tri minúty vyše 30.000 odberateľov," poznamenal hovorca. Najviac problémov spôsobili stromy a konáre, ktoré spadli na elektrické vedenie. V niektorých prípadoch pretrhali vodiče a poškodili stĺpy. Na viacerých miestach došlo aj k požiarom. "Keďže elektrikárom a dispečerom zo SSD situácia nedovolila odstrániť všetky poruchy počas noci, hneď na svitaní vyrazili do terénu v plnom nasadení, aby obnovili dodávky elektrickej energie hneď, ako to bude možné," dodal Gejdoš s tým, že prácu im komplikuje mokrý neprístupný terén.