Mladá žena takmer vykrvácala: Hororový úraz na dovolenke

Len 23-ročná Britka Jessica Duckworth takmer vykrvácala po tom, ako si porezala ruku fľašou od vodky. Po nehode sa musela znova naučiť písať.

Jessica Duckworth musela poisťovateľom dokázať, že v čase nehody bola triezva, v opačnom prípade by musela zaplatiť za zdravotnú starostlivosť v Grécku až 60 000 libier (čo je takmer 70 000 eur). 23-ročná kozmetička omylom rozbila trojlitrovú fľašu alkoholu počas dovolenky na ostrove Zante v Grécku a rozťala si pritom pravú ruku. „Z mojej ruky striekalo toľko krvi, že som si ju ani necítila a nevedela som sa ani len pohnúť. Moji priatelia nevedeli, čo majú robiť. Všetko sa to stalo veľmi rýchlo," cituje jej slová britský denník daily Mirror.

Po nehode sa Jessica musela opäť učiť písať a taktiež si vzala štyri mesiace voľna. Pri nehode jej pomohol jeden grécky chlapec, ktorý jej rýchlo previazal tričko okolo ruky, aby zastavil krvácanie. Potom ju vzal na kliniku, kde lekári bojovali o jej život.

„Nevedeli hovoriť po anglicky. Robili so mnou všetko možné, aby ma stabilizovali a dali dokopy. Musela som čakať hodinu na klinike, kým príde doktor, ktorý dokáže hovoriť anglicky, aby mi všetko vysvetlil," dodala.

Mladá dievčina tiež tvrdila že na dovolenke zvykne piť akýkoľvek alkohol, no našťastie v čase nehody nebola pod vplyvom alkoholu inak by jej poisťovňa nepreplatila ošetrenie a stálo by ju 60 000 libier. Lekári mladú ženu upozornili, že už nikdy nebude môcť svoju pravú ruku používať na 100 %.

Asociácia britských poisťovateľov (ABI) pomáha Britom, ktorí potrebujú núdzové lekárske ošetrenie v zahraničí každý týždeň, ale uviedla, že krytie je neplatné, ak pijú natoľko, že konajú nezodpovedne a nebezpečne alebo sa nedokážu ovládať.