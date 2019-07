Sagan po Tour neskrýval radosť: Na konci tam bol bordel, ale mám rekordný dres!

Slovenský cyklista Peter Sagan získal siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže na 106. ročníku pretekov Tour de France a osamostatnil sa na čele historických štatistík.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jazdec stajne Bora-Hansgrohe skončil v záverečnej 21. etape s cieľom v Paríži na 10. mieste, vyhral Austrálčan Caleb Ewan z Lotto-Soudal. Celkovým víťazom podujatia sa stal Kolumbijčan Egan Bernal zo stajne Ineos, na tróne nahradil svojho tímového kolegu a obhajcu trofeje Gerainta Thomasa, ktorý skončil druhý (+1:11 min). Celkovo tretí je Holanďan Steven Kruijswijk z Jumbo-Visma (+1:31 min).

Sagan si okrem siedmeho zeleného dresu pripísal tento rok aj jeden etapový triumf. Dvadsaťdeväťročný pretekár ho dosiahol v 5. etape, keď vyhral v hromadnom špurte. Dokopy má na konte už 12 etapových vavrínov. V bodovacej súťaži, v ktorej víťazstvami predbehol Nemca Erika Zabela, získal dokopy 316 bodov, čo je najmenej v jeho doterajšej kariére. Druhý Ewan za ním zaostal o 68 bodov.

"Dnes to mohlo byť aj lepšie, ale na poslednom kilometri tam bol dosť veľký 'bordel', v záverečnej zákrute sa to stočilo a bol tam trochu protivietor, takže som zostal vzadu. Ale nevadí, prišiel som do cieľa a mám zelený dres. Prvýkrát ho niekto vyhral siedmykrát a som rád, že som to ja," povedal Sagan pre RTVS.

Sagan si váhu svojho úspechu naozaj uvedomuje. "Mať na sebe zelený dres na pódiu na Champs-Élysées je privilégium a česť, zvlásť po zisku rekordného siedmeho. Chcel by som sa poďakovať celému tímu, členom manažmentu, zamestnancom, športovým lídrom a šoférom. Všetci sme usilovne pracovali na dosiahnutí tohto cieľa. Zažili sme dobrú Tour de France a ukázali sme, že sa každým rokom zlepšujeme a posúvame vpred. Toto všetko by nebolo možné bez podpory našich sponzorov, ktorí v nás veria a stoja za nami aj v ťažkých časoch. Teraz si užijeme okamihy radosti a slávy. Následne si doprajem pár dní voľna a pripravím sa na nadchádzajúce sezónne ciele,"povedal Peter Sagan prostredníctvom oficiálnej stránky svojho tímu Bora-Hansgrohe.