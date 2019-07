Nový Čas otestoval horúcu novinku v Bratislave: Koľko dáte za hodinu na elektrickej kolobežke?

Dve kolesá sú v kurze! Po úspešnom projekte bikesharingu zaviedli do ulíc hlavného mesta požičiavanie elektrických kolobežiek.

Tie sa v poslednom čase tešia veľkej obľube v okolitých krajinách, u nás konečne spustili testovaciu prevádzku. Nový Čas za vás vyskúšal, ako funguje požičanie elektrickej kolobežky a zistil, koľko zaplatíte za jazdu.

Služba požičiavania kolobežiek funguje v hlavnom meste len pár dní. Prevádzkovatelia tohto start-upu zatiaľ fungujú v režime testovacej prevádzky. „Z tohto dôvodu je napríklad aj obmedzené územie, kde kolobežky fungujú. Postupne by sme však chceli zvyšovať počet kolobežiek a takisto aj oblasti hlavného mesta, kde budú kolobežky dostupné,“ uviedol za Mint Štefan Jantík.

Okrem zvýšenia počtu kolobežiek v Bratislave, ktorých je momentálne 30, má spoločnosť v pláne rozšíriť svoje služby do ďalších miest, momentálne je však všetko v rovine rokovaní s investormi. Požičanie kolobežky funguje tak, že po nainštalovaní aplikácie Mint do smartfónu si vo svojom okolí nájdete najbližšiu voľnú kolobežku, ktorú si potom pomocou QR kódu aktivujete. Keďže kolobežky nemajú dokovacie stanice, môžete ju nájsť aj odstaviť takmer všade. Pozor však na nesprávne parkovanie, za to vám bude z účtu strhnutý poplatok.

Redaktor Nového Času, ktorý kolobežku otestoval, si pochvaľuje najmä jednoduchosť aplikácie a prevádzky. „Kolobežka je moderná a rýchla, jednoduché ovládanie a pohodlná jazda," prezradil Martin. To, čo môže niektorých záujemcov o službu odradiť, je pomerne vysoká cena za požičanie, ale aj poplatky za nesprávne parkovanie či vybitie batérie.

Ako funguje služba Mint?

1. - Stiahnete si aplikáciu do mobilu a zadáte údaje k platobnej karte.

2. - Po prihlásení sa vám zobrazí mapa voľných kolobežiek v meste.

3. - Vyberiete si tú, ktorú máte najbližšie a aktivujete ju cez QR kód.

4. - Na ovládanie kolobežky používate riadidlá - pravé je plyn, ľavé brzda.

5. - Pre ukončenie jazdy musíte odfotiť zaparkovanú kolobežku do aplikácie.

6. - Nakoniec vám zobrazí prehľad vašejcesty a konečnú sumu za jazdu.

Výhody:

- jednoduché ovládanie

- moderné a rýchle stroje

- parkovanie (kolobežku môžete odstaviť hocikde)

Nevýhody:

- vysoké poplatky a pokuty

- obmedzená prevádzka (testovacia)

- parkovanie (pri nevhodnom parkovaní pokuta)

Koľko zaplatíte:

Depozit - 4 eurá/jazda (neprejazdená časť sa vráti)

- 4 eurá/jazda (neprejazdená časť sa vráti) Poplatok za jazdu - 1 € +15 centov/minúta jazdy+ 4 centy/minúta, ak s kolobežkou stojíte

- 1 € +15 centov/minúta jazdy+ 4 centy/minúta, ak s kolobežkou stojíte Za hodinu jazdy zaplatíte - 10 €

- 10 € Poplatok za celý deň - 30 €

Pozor! Nesmiete presiahnuť čas 24 hodín!

Pokuty a poplatky za poškodenie: