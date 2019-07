Násilnému mužovi nechcel vydať stroj drobné: Odporné, čo spravil revízorke

Na internete sa objavilo video z trolejbusu v St. Petersburgu, ktoré zachytáva odporný čin muža. Vo večerných hodinách mal neznámy pasažier problém so strojom na lístky. Nechcel mu totižto vydať drobné a kvôli tomu sa dostal do konfliktu s revízorkou. Hádka vyústila do nechutného útoku. po mužovi už pátra polícia.