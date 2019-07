Smer a SNS chcú sprísniť zákon o interrupciách, Sulík si myslí svoje: O toto im v skutočnosti ide!

Začínajú s kampaňou? Osem mesiacov pred parlamentnými voľbami chcú Smer a SNS otvoriť citlivú tému potratov.

Sprísnením interrupčného zákona chcú zabrániť svojvoľným interrupciám. Podľa mimovládok však legislatívne obmedzenie neprinesie očakávaný efekt. Nový Čas zisťoval, ako sa k navrhovaným zmenám stavajú ďalšie parlamentné strany.

Koncom augusta majú poslanci vládneho Smeru a SNS predložiť návrh novely zákona, ktorý sprísni vykonanie interrupcií na Slovensku. Aj keď ešte nie známa jeho presná legislatívna podoba, základným bodom má byť zúženie možnosti vykonávať potraty zo súčasného stavu na menej - teda z terajších dvanástich týždňov tehotenstva na osem. Po tomto období už nebude možné legálne urobiť interrupciu. Konkrétne znenie novely sa stále pripravuje.

„Návrh zákona bude prerokovaný koalíciou, chceme zohľadniť skutočnosť úbytku interrupcií pre správne používanie antikoncepcie a súčasne zabrániť svojvoľným interrupciám. Nenarodený plod v tele matky požíva právnu ochranu a musíme súčasný právny stav riešiť,“ uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.Ako sa zdá, svoj názor prehodnotil. „Môžeme potvrdiť, že sa pripravuje koaličný návrh zákona upravujúceho interrupcie,“ skonštatoval hovorca Smeru Ján Mažgút. Trojkoalícia však v tomto prípade nie je jednotná. Most-Híd považuje terajšiu úpravu za dostačujúcu.

Nespokojnosť mimovládok

Kritika návrhu novely prichádza aj zo strany odborných kruhov a mimovládnych organizácií. Skrátenie lehoty na vykonanie potratov považujú za pokus o obmedzenie práva žien na včasnú a bezpečnú interrupciu. „Obraciame sa na poslancov a poslankyne koalície aj opozície, aby v najbližších mesiacoch mysleli na ženy a dievčatá v tejto krajine a ich životné podmienky. Aby nezneužívali ich práva v predvolebnom boji a nevyužívali ich telá na politický obchod. Odmietnite návrhy, ktoré znamenajú tvrdý zásah do ľudských práv žien,“ uviedla Adriana Mesochoritisová zo združenia Možnosť voľby.

Ako by hlasovali za úpravu legislatívy

Most-Híd: Je to účelové, zmenu netreba - Nie Otvoriť galériu Béla Bugár, Most-Híd Zdroj: anc „Aj vzhľadom na to, že počet interrupcií na Slovensku dlhodobo klesá, by sme uprednostnili korektnú celospoločenskú diskusiu pred predkladaním zákonných noriem v predvolebnom období. Počas kampane totiž nemôže vzniknúť taká celospoločensky akceptovaná norma, ktorá bude odrážať odbornú, právnu aj etickú rovinu tohto problému. Platnú legislatívu považujeme za vyhovujúcu,“ uviedla hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnár.

OĽaNO: Chceme vedieť podrobnosti - Nevedia Otvoriť galériu Igor Matovič, OĽaNO Zdroj: anc „V poslaneckom klube OĽaNO majú zastúpenie konzervatívne aj liberálne ladení poslanci. Preto sa k tejto téme vyjadríme, až keď budeme vidieť konkrétne návrhy,“ vyhlásil hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

SaS: Je to len úhybný manéver - Nie Otvoriť galériu Richard Sulík, SaS. Zdroj: han „Je už historicky overené, že táto otázka vyvoláva spoločenský konflikt. Pripravované zmeny považujeme za perfídny pokus strán Smer-SD a SNS odvrátiť pozornosť občanov od korupcie, ktorú tieto strany dostali na úroveň bežných spoločenských noriem,“ skonštatoval predseda SaS Richard Sulík.

Sme rodina: Necháme to na poslancov - Nevedia Otvoriť galériu Boris Kollár, Sme rodina Zdroj: mh „Nemáme jednotnú stranícku líniu, pretože túto otázku považujeme za citlivú, v etických otázkach majú poslanci hnutia voľné hlasovanie. Čo sa týka predkladaného návrhu, vyjadríme sa k nemu, keď budeme poznať jeho finálnu podobu,“ skonštatovala Michaela Jurcová z tlačového oddelenia strany Sme rodina.

Je to predvolebná téma

Tomáš Koziak, politický analytik

Smeru aj SNS ide o to, aby získali podporu v konzervatívnych kruhov a u katolíckej cirkvi. Zrejme sa spoliehajú na to, že počas predvolebného času budú mať na svojej strane cirkev a farári budú v kostoloch pripomínať, ktoré strany sa zaslúžili o podporu tohto zákona a ktoré bude treba voliť. Toto však môže byť dvojsečná zbraň. Hlavne v prípade Smeru, ktorý sa proklamuje ako ľavicová strana. Zákaz interrupcií nemá s ľavicovosťou absolútne nič spoločné, je to agenda konzervatívnych politických strán. Ukazuje, že slovenská spoločnosť je stále viac sekulárna ako konzervatívna. To sa im môže vypomstiť.

Sme za skrátenie lehoty potratov

Anton Chromík, Aliancie za rodinu

Sme za každé zlepšenie potratového zákona. Väčšina spoločnosti už dnes nesúhlasí s bezdôvodnými potratmi. V 21. storočí potrat z ekonomických dôvodov nemá miesto. Sme aj za to, aby sa skúsila skrátiť lehota na potrat, aj keď zatiaľ nedisponujeme dátami, či to prinesie zníženie počtu zabitých detí. Väčšina potratov sa dnes vykonáva do ôsmeho týždňa veku dieťaťa. Srdiečko začína bábätku biť oveľa skôr ako 21. deň po počatí. Oxfordskí vedci zistili, že človeku začína biť srdce už 16. deň po počatí a neprestane až do smrti.