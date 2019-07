Výstraha pre všetky kraje: Na Slovensko sa rútia silné búrky, v Maďarsku nechali spúšť

Nedeľný večer prinesie na naše územie početné búrky. Prvé už prichádzajú nad naše územie a prvé desiatky bleskov už takisto udreli.

Podľa portálu iMeteo.sk, búrky, ktoré nás opäť zasiahnu, budú intenzívne. "Prvé búrky nedeľného dňa sa nad naše územie nasunuli od juhu z Maďarska, kde predtým zasiahli Budapešť. Ďalšie búrky začali vznikať na severozápade nášho územia v oblasti Trenčína a do tretice sa búrky začali vytvárať na rakúsko-slovenskom pohraničí. Výraznejšia búrková činnosť však ešte len príde," uvádza iMeteo.sk.

Výrazne viac búrok na našom území bude vo večerných hodinách a búrková aktivita by mala pretrvávať až do neskorej noci. S búrkami treba počítať až do skorých ranných hodín a sprevádzané budú predovšetkým intenzívnymi prívalovými zrážkami.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pred prívalovou povodňou pre okres Bánovce nad Bebravou. "Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov," upozorňujú meteorológovia. Výstrahu 1. stupňa pred prívalovou povodňou vydal SHMÚ pre okresy Trenčín a Ilava. Výstrahy platia do 18:00.

Podľa SHMÚ pri búrkach môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h). "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov," varujú meteorológovia.

