Knechtová na exmilenca Borkovca tak ľahko nezabudne: Ukradol jej peniaze a šperky za 20-tisíc eur?!

Za romantickým a zasneným pohľadom mladého nádejného speváka Petra Borkovca (19) by umelkyňa a vtedajšia porotkyňa speváckej súťaže Katarína Knechtová (38) zradu určite nečakala.

Ako sa však ukázalo, románik so zajačikom ju vyšiel poriadne draho. Ako informuje portál extra.cz, spevákov parťák z psychiatrickej liečebne, kde sa Petr pred dvoma mesiacmi liečil z alkoholizmu, porozprával o krádežiach v Knechtovej dome, s ktorými sa mu mal Borkovec priznať. Knechtovej kroky však na políciu neviedli. Ako sa k tomu speváčka postavila? Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Borkovec je adoptovaný a žil v pestúnskej starostlivosti s piatimi sestrami a šiestimi bratmi. Otca nepozná a s biologickou matkou sa nestretáva. S Knechtovou sa stretol zoči-voči na kastingu speváckej súťaže minulý rok. Iskra preskočila okamžite a napriek tomu, že sa svoj románik snažili utajiť, nakoniec vyšli s pravdou von. Skôr Borkovec, ktorý neváhal zverejňovať zamilované odkazy a spoločné fotky s Katkou. Tá však bola o niečo zdržanlivejšia. Keď sa dali v máji dokopy, obaja žiarili šťastím. To sa však zmenilo už o pár mesiacov, keď si dal párik pauzu. Problémy vo vzťahu nekonkretizovali, ale v prípade Petra sa hovorilo o problémoch s alkoholom.

Napriek tomu, že zostali v kontakte, Knechtová dala Petrovi definitívne kopačky vlani v decembri. Odvtedy to s ním išlo dolu vodou. V máji sa na sociálnej sieti priznal, že sa lieči zo závislosti od alkoholu: „Momentálne sa nachádzam v psychiatrickej liečebni. Niekedy človek nevie, ako sa tu môže rýchlo ocitnúť, môže sa to stať každému z nás...“

Priznal sa?

Počas pobytu na psychiatrickej klinike sa nádejný spevák svojim spolupacientom otvoril a prezradil čo-to o vzťahu s Katkou. Podľa informácií extra.cz mal superstárista siahnuť na veci, ktoré mali patriť Knechtovej. Tvrdí to jeho kamarát z liečebne, ktorému sa mladík zdôveril. „Najskôr sa o Kataríne nechcel vôbec rozprávať, ale potom sa to z neho začalo pomaly sypať. Sám sa mi priznal, že jej ukradol nejaké veci. Vzal jej peniaze a šperky. Padla tam aj ich hodnota, hovoril približne o hodnote 20-tisíc eur,“ zdôveril sa Petrov známy zo psychiatrie. Knechtová na otázky Nového Času nereagovala, ale pre české médiá poznamenala: „Od všetkého, čo napáchal Petr Borkovec, sa dištancujem. Nechcem, aby s ním bolo moje meno spájané. Urobila som za tým tučnú čiaru a k ničomu sa už nebudem vyjadrovať ani to komentovať.“ Na naše otázky nereagoval ani Borkovec.

Skončil na záchytke

Okrem toho, že sa naňho vrhá zlé svetlo čo sa jeho exmilenky Knechtovej týka, v noci z piatka na sobotu sa Borkovec ocitol na záchytke. „Môžem potvrdiť, že sme v piatok pred polnocou odvážali na protialkoholickú záchytnú stanicu devätnásťročného mladíka. Ten nadýchal 1,3 promile. Prevoz bol realizovaný na žiadosť polície,“ povedala Blesku hovorkyňa pražskej mestskej polície Irena Seifertová. Spevák mal podľa informácií extra.cz piť v bare, kde nezaplatil.

„Pil u nás v podniku, dal si to písať na účet. Potom povedal, že nemá peniaze. Odskočil na záchod a povedal nám, že si ide po peniaze. No a potom utiekol. Prepil asi 30 eur, ale z tržby nám ešte ukradol ďalších asi 200 eur,“ porozprával prevádzkar podniku.text pod foto Superstárista prežíva ťažké životné obdobie. Katka s Petrom tvorili pár niekoľko mesiacov.Speváčka sa od výčinov bývalého priateľa dištancuje.

Príbeh ich lásky:

November 2017 - Katka a Petr sa stretli prvýkrát na kastingu.

Máj 2018 - Dvojicu nachytali, ako si veselo hrkúta v jednom z pražských hotelov.

Jún 2018 - Mladík adresoval speváčke na sociálnej sieti viaceré

láskyplné vyznania.

September 2018 - Pár si dal dočasnú pauzu.

December 2018 - Knechtová dala Borkovcovi definitívne kopačky